Hallan osamenta en potreros de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



Una osamenta fue encontrada ayer en unos matorrales de la colonia Reparto los Ángeles, del sector Rivera Hernández.



Pobladores de la zona que pasaron por el lugar en busca de leña, son los que encontraron el cadáver, por lo que de inmediato hicieron la denuncia al número de emergencia 911.



Patrulleros del sector llegaron y fue cuando hicieron el reconocimiento de la escena, manifestaron que ya solo habían huesos y solo en los pies se observaba restos de carne en avanzado estado de descomposición.



Personas que estaban en el lugar, manifestaron que el fallecido no era del sector, porque no se han reportado personas desaparecidas. Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), hicieron las pesquisas en la zona.



Autoridades de Medicina Forense y del Ministerio Público hicieron el levantamiento del cadáver para trasladarlo a la morgue, donde realizaran pruebas de ADN para el reconocimiento de la víctima, que de no ser reclamado por sus familiares será enterrado en una fosa común.



El sector Rivera Hernández es considerado uno de los más violentos de San Pedro Sula donde según las autoridades policiales, existe una constante pelea entre estructuras criminales por las disputas de territorio para extorsión y distribución de drogas.