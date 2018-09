Piden ayuda para joven cuadripléjica abusada

San Pedro Sula, Honduras.



La cuadripléjica que quedó embarazada tras ser violada y luego dio a luz a una niña en la aldea San Isidro, de Santa Cruz de Yojoa, se recupera en el hospital Mario Rivas; pero aún necesita ayuda.



La muchacha pasaba postrada en una cama, sin moverse, pero un hombre abusó de ella y la dejó embarazada. Autoridades sospechan de un vecino y uno de sus hermanos de él que escapó.



La mamá de ella dijo que se percató del embarazo hasta que comenzó con los fuertes dolores y pujidos y luego expulsó a la recién nacida.



La Fiscalía Especial de la Mujer investiga el caso y solicitó a un juez el rescate de la víctima, por lo que fue llevada a un centro médico. La bebita, que está en perfecto estado de salud, ahora tiene tres meses y está con una pariente.



Karen Martínez, coordinadora de la Fundación por los Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables, dijo que ya están ayudando a la mujer, quien el lunes será enviada a vivir con otra pariente.



Quien desee ayudar puede llamar al 9958-3896. Karen Martínez denunció que mientras hacía labores para ayudar a la paciente dentro del Rivas fue intimidada por empleados del hospital.



“Al hospital solo voy para llevar y conseguir ayuda para pacientes necesitados, pero personal del hospital me gritó sin motivo y hasta llamaron a guardias para sacarme. No es la institución, es cierto personal. Puse la denuncia en Derechos Humanos por intimidación, abuso de autoridad y humillación”. Se buscó la reacción de representantes del hospital, pero no contestaron llamadas ni mensajes.