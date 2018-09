Matan a un joven en los bordos de Río Blanco de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



Un joven fue ultimado a balazos la mañana de este martes en los bordos de Río Blanco en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras.



Hasta las 11:40 am se esperaba la llegada de Medicina Forense para la identificación de la víctima. El cadáver fue encontrado entre unos matorrales cerca de la entrada principal al sector El Zapotal.



El joven asesinado, de unos 20 a 25 años, vestía una camisa ocre y un jeans color azul. Se maneja información que la víctima no era de ese sector, pues vecinos que reportaron el hallazgo dicen que no lo conocen, además que no se han reportado personas desaparecidas en ese lugar.



Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área y esperan la llegada de Medicina Forense para la identificación del joven.