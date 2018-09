Quemada muere mujer en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.



Una mujer fue encontrada quemada dentro de un local comercial que se incendió ayer en el barrio La Curva.



El hecho fue en entre la 11 y 12 calles, 2 avenida, del populoso barrio, adonde pobladores de la zona al percatarse del incendio llamaron al 911.



Al lugar llegaron los bomberos, y entraron por la fuerza al lugar debido a que supuestamente no se encontraba nadie en el sitio.



Tras un rato, los bomberos apagaron el incendio con el método de enfriamiento y ventilación hidráulica, debido a la gran concentración de humo que había en uno de los locales, el cual está en reparación de la estructura.



Las autoridades manifestaron que luego de lograr controlar el incendio revisaron el lugar y encontraron a una persona muerta en el interior del local, por lo que de inmediato notificaron a Medicina Forense.



Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabajan en el caso, ya que el local adonde encontraron el cadáver de la mujer era utilizado como oficina, dedujeron por el tipo de mobiliario y documentos hallados.



Los bomberos también hacen las investigaciones de cuál fue la causa del incendio y por qué la mujer, si estaba viva, no escapó del lugar.



El cadáver fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula.



Según el reporte preliminar, el cadáver se encontraba casi carbonizado y no pudo ser identificado por las autoridades.



Hasta ayer todavía se desconocía la identidad de la occisa.



En el informe tras el siniestro se detalla que fue debido a la rápida acción de los bomberos que se logró evitar que el fuego se propagara a negocios y viviendas que están cerca del lugar.