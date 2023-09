Maity Interiano se casará este fin de semana en México

REDACCIÓN. La periodista hondureña, Maity Interiano, está muy feliz y ansiosa porque llegue el día de su boda eclesiástica con el productor Anuar Zidan.

Así lo ha dado a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde recientemente publicó una fotografía en sus historias en la que se aprecia en un aeropuerto y, por la descripción, la pareja estaría viajando a México para ultimar detalles de la ceremonia.

La copresentadora del Noticiero Univision Edición Nocturna y su pareja realizaron su boda civil el 17 de junio de este año, en una íntima y emotiva ceremonia a la que asistieron sus seres queridos.

El compromiso comenzó en febrero, cuando Anuar decidió pedirle matrimonio a la bella Maity en una una romántica velada al aire libre.

“Quién diría que la decisión más importante de mi vida, sería la más fácil...”, escribió la periodista hondureña junto a varias imágenes de la pedida de mano.

Hasta el momento se desconocen detalles del lugar exacto, hora, invitados, wedding planner, etc., pero, según la fotografía publicada este miércoles, la hermosa periodista estaría luciendo un espectacular vestido de Rosa Clará, mientras que su galán luciría un traje de The House of Suits.

Sin duda, nuestra compatriota está viviendo una etapa muy feliz y bendecida junto al amor de su vida, sumado a su éxito profesional y destacada trayectoria en los medios de comunicación a nivel internacional.