Dennis Orellana: “Concientizar sobre la exposición de las artes en el sistema educativo es vital para la sociedad”

San Pedro Sula, Honduras.

Dennis Alexander Orellana Manzanares es un joven artista sampedrano, su amor por el arte lo ha llevado a otros rumbos, lejos de su país. La música culta le abrió una puerta a sus entrañas, en la cual él no dudó entrar, ya que, indudablemente, su talento y disciplina le depararía una construcción firme de su éxito. Desde muy joven vivió una infancia muy equilibrada, es decir, intensa y tranquila. Primero, porque su personalidad extrovertida e inquieta encajó a la perfección con sus ganas de “hacer sonidos” en cada objeto que miraba; percusionaba en el microondas, en las mesas y hasta en su pensamiento. Pero a pesar de ello, tampoco es que estuvo inclinado desde siempre a ser músico; más bien, recibía clases particulares de japonés, computación y natación. Sus padres han sido muy sosegados y amorosos, eso le ha brindado tranquilidad en su crecimiento. Comúnmente, cantaba cualquier canción que le gustara en su hogar, en una ocasión, relata que estaban estrenando un parlante y Dennis cantó algunas piezas que sorprendieron a su padre, quien sin titubear, le sugirió ingresar a alguna institución de enseñanza musical. Esto fue la chispa que provocó el incendio artístico, ya que de esta manera el joven se decidió por ingresar a la Banda Sinfónica Juvenil de SPS. Su ingreso al conservatorio fue como trombonista, algo impensando para Dennis porque pensó que entraría a aprender canto. Aunque, luego resalta que eso le funcionó de maravilla porque le ayudó a conocer los principios básicos de esta majestuosa expresión artística. Ya estando allí, recuerda que fue el maestro Osvaldo Rodríguez, quien le dijo: “si querés, tenemos una clase particular y probamos cómo funciona tu voz, y con base a esto tomamos una decisión”. Gracias a esta iniciativa fue que Orellana creyó que este camino podía ser asequible. De esta forma, también se asentó un trampolín, ya que Dennis fue invitado a la Fiesta Nacional de España, organizado por el Consulado del país europeo, la cual se celebró en San Pedro Sula. El premio era un boleto ida y vuelta para audicionar en algún conservatorio. Pero, en el caso de Dennis, logró hacer pruebas en dos: La Escuela Superior de Canto en Madrid, así como el Conservatorio Santa Cecilia que se ubica en Roma. Siendo admitido en ambos, pero él se terminó decantando por la primera opción, creyendo que por sus dotes vocales y por la historia del lugar era la adecuada.

Dennis habla cuatro idiomas: español, inglés, alemán e italiano.

Inicios de su carrera. Al comienzo de su carrera como estudiante de ópera en España, nuestro compatriota no se sentía listo, “esta etapa fue la más compleja, los cambios culturales, climáticos y gastronómico fueron difíciles de asimilar. No me sentía listo, incluso pensé en dimitir”, manifiesta. Además, cuando ya asistía a la academia superior, los nervios y ver la exigencia que había le presionó todavía más. “Uno se tiene que asegurar de dar el cien por ciento, de sonar bien siempre porque sea como sea hay mucho juicio constructivo de por medio. Pero mi ideal consistió en que yo iba a aprender y que eso era lo más importante, entonces se hizo más llevadero”, sentenció. Durante su proceso educativo, Dennis Orellana también contó que cursó clases de actuación, y aunque recuerda que uno de sus sueños desde adolescente fue ser actor de doblaje, algo que parece no tener relación, pero lo cierto es que sí, esto debido a acciones claves en su formación, como las inflexiones vocales, los movimientos, y expresiones en su combinación simultánea con la música. “Aquí se basa en la partitura, tenía que aprender a moverme muchísimo de acuerdo a la pieza musical, así como a gesticular bien para que la última fila del recinto apreciara cada detalle de mi presentación en el escenario”, explica Orellana.

El joven sampedrano está muy cerca de culminar sus estudios superiores en España, tan solo le falta presentar su tesis.

Incursión en Got Talent España. Dennis fue contactado por un cazatalentos, quien a través de un video que él subió a sus redes se sintió impresionado por los dotes mostrados y le invitó a audicionar al programa de talentos. Al llegar el momento de la presentación, Dennis brilló en el escenario, cantando una obra musical que asombró a los jurados del talent show, dándole también el “Pase de oro”, que se refiere al pase directo a semifinales. Ese video impactó en los países de habla hispana, con lo cual el artista hondureño se hizo más conocido. “Luego, no pude seguir participando por cuestiones de salud. Al final, tampoco era el camino que quería tomar. Al hacerme tan viral, me abrumé porque en el mundo de la ópera académica se tiende a ver no con tan buenos ojos este tipo de programas que son de carácter comercial. Mientras en la ópera prima el conservadurismo. Entonces me preocupé por ese aspecto; sin embargo, fueron todos beneficios porque logré llegar a muchas personas y se pudo resaltar este tipo de canto lírico en un programa televisivo de esta índole”, detalla. Presentación en grandes escenarios. La agencia de artistas Parnassus Arts Productions le brindó una oportunidad a Orellana en el 2022, ofreciéndole un plan artístico. Gracias a ello, el destacado hondureño se ha podido presentar en escenarios de primer nivel, reconocidos por su exclusividad en cuanto a la talla de artistas que ahí se presentan. El joven ha mostrado su talento varios teatros y eventos, entre ellos: en el Festival de Ópera Barroca de Bayreuth en Alemania, en la Ópera de Salzburgo en Austria; en la Konzerthaus Dortmund, también de Alemania; en el Teatro Miejski de Polonia; y en el Teatro alla Scala de Milán, una de sus más recientes participaciones y una de las más gratificantes en su carrera por la importancia que tiene este teatro a nivel de música culta. ”Estas experiencias han moldeado mis ganas de seguir aprendiendo, este mundo de las artes es de eterno aprendizaje. Ningún artista va a estar completamente satisfecho con lo que se hace. Sigue habiendo muchísimo por hacer, y, pues, se vienen muchos más escenarios”, afirmó.









Proyectos a futuro. Conciertos y producciones musicales son parte de la agenda del artista, este mes de julio participará por primera vez en un festival de mucho prestigio que se hace en Salzburgo anualmente, estará acompañado por un director muy conocido en el mundo artístico llamado Theodor Currentzis. Interpretaré el papel de Hunab Ku, en la ópera barroca “La Reina India”. Asimismo, tendrá su primer concierto como solista en Alemania, presentándose en el Festival de Bayreuth. Luego, hará una producción de una ópera, también en Alemania, la cual se llama “Nabucodonosor”. El 2024 le espera otro proyecto en Bruselas, Bélgica, siendo este su debut con una obra de Mozart denominada “Mitrídates”.

Puede seguir sus novedades artísticas en redes sociales, en Instagram como @dennisorell, mientras en Facebook y YouTube como @dennisorellana.