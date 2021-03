Debuta la princesa Leonor con gracia

EUROPA.

A sus casi 16 años, que cumple el 31 de octubre, la Princesa de Asturias debutó en un acto oficial sin la presencia de los reyes de España, y lo hizo de manera sobresaliente.

Sonriente, tranquila y demostrando su profesionalidad y su formación como heredera al trono, Leonor de Borbón presidió, por encargo del monarca, el 30 aniversario del Instituto Cervantes, entidad que promueve el uso del español a nivel global.

La primogénita de Felipe y Letizia Ortiz optó por el ahorro y la austeridad, y repitió el look que portó en la pasada edición de los Premios Princesa de Asturias 2020. Se trata de un vestido de la firma Poète, de gasa y estampado con pequeñas flores Liberty, cuello mao abotonado en el escote, largo midi y manga larga terminada en un discreto volante.

La hija de la Reina Letizia estuvo acompañada por la socialista Carmen Calvo, Vicepresidenta primera del Gobierno español, y Luis García Montero, director de la organización pública.

Aunque no estaba previsto que hablara, tomó el micrófono para reconocer la labor de los trabajadores de la entidad estatal en su aniversario, interesándose por quienes no han podido regresar a España por la pandemia por coronavirus y, por lo tanto, no han podido ver a sus seres queridos.

Como estudiante de secundaria, dijo que las herramientas virtuales del instituto eran muy útiles para consulta y que tanto ella como sus compañeros las utilizan a menudo.

Para concluir el acto, la Princesa visitó una exposición de algunos ejemplares del fondo bibliográfico del recinto, con libros de autores como Rosalía de Castro, Martín Codax y Ramón Llull.

La institución le regaló a la joven, quien continuará su formación académica en un internado en Gales, Reino Unido, tres libros de poesía como recuerdos: "Joana", de Joan Margarit, "Antología Poética", de Luis García Montero, y "Quisiera Tener Todas las Voces".

El Instituto Cervantes fue el lugar donde Leonor pronunció sus primeras palabras en público, el 31 de octubre de 2018, en una lectura de la Constitución española.



Sigue sus pasos

Leonor de Borbón está siguiendo el ejemplo de su padre, el Rey Felipe VI, quien inició su agenda real a los 15 años, en 1983, y aún con el título de Príncipe, con un viaje a Colombia.

Ambos comparten el interés por estudiar en el extranjero, una tradición que se extiende hacia otras monarquías en el mundo y sus actuales herederos, como Carlos de Inglaterra, Victoria de Suecia y Haakon de Noruega.