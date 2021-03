Michael Torres, un hondureño que brilla en España

SAN PEDRO SULA.

El talento hondureño cada día brilla en el extranjero. Michael Torres, un joven sampedrano de 30 años que decidió dejar el país hace casi 8 años, hoy cumple uno de las tantas metas que tiene por cumplir, que su talento como diseñador de moda y fotógrafo sea visto por todo España y el mundo entero.



“Mike”, como cariñosamente le dice su familia se le han ofrecido infinidades de oportunidades en el país hermano de España, pero esta vez tuvo la dicha de diseñar el vestuario de la cantante española, Cristina Ramos, no solo eso, también fue el encargado de hacer la fotografía oficial del cartel del espectáculo “Rock Talent” el cual se ofrecerá en el Teatro Coliseum de Madrid desde el 17 de abril hasta el 24 del mismo mes.

El cartel anunciando el espectáculo de la cantante con la fotografía realizada por Michael Torres ya se aprecia en varias partes de Madrid.

Michael se ha ganado el cariño y respeto de varias figuras públicas españolas, con Cristina Ramos han creado una amistad que nació hace dos años mientras Torres realizaba una sesión de fotos y a ella le encanto su trabajo, a partir de ese momento le pidió que le diseñara un vestuario para participar en el programa Tu cara me suena.

Nos cuenta a Diario LA PRENSA que hace poco tiempo la cantante española lanzó su primer disco y Mike le propuso hacer una nueva sesión de fotos juntos, el diseñador le mostró los vestidos que esta diseñando para su nueva colección y Cristina Ramos quedo encantada, tanto que decidieron usar una de las fotos y diseños de ropa en el cartel del espectáculo que será en Madrid.

El vestido que luce la cantante Cristina Ramos fue diseñado por el hondureño Michael Torres, este forma parte de su nueva colección.

Michael Torres comenzó y aprendió a coser en una pequeña academia, al principio no sabia nada de costura, pero su pasión por el diseño de moda lo hizo enamorarse cada día más y poner el máximo empeño para aprender todo lo que podía. Se le presentó la oportunidad de estudiar una especialización de fotografía de moda y actualmente esta estudiando diseño de modas en una importante escuela madrileña. Recientemente hizo su práctica con un diseñador muy importante llamado Alejandro de Miguel, quién también aplaude el talento del hondureño.



Cristina Ramos es una cantante española de rock y ópera nacida en Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias. Es muy conocida por ser ganadora de Talent Shows de televisión como La Voz(México), Got Talent España, es una de las cinco artistas que forman el Top 5 de America´s Got Talent the Champions. Además obtuvo botón dorado de David Foster en el World´s Got Talent de China y participó en la octava temporada de Tu cara me suena en España.