El Príncipe Carlos quiere reparar su relación con su hijo Harry

Ciudad de México.

El Príncipe Carlos desea reparar su relación con su hijo, el Príncipe Harry, a pesar de que se siente profundamente herido por las cosas que comentó en la entrevista que dio con su esposa a la presentadora Oprah Winfrey.

De acuerdo con Page Six, el heredero al trono británico, de 72 años, se sintió muy atacado con lo que los Duques de Sussex dijeron sobre su experiencia con la familia real británica pero, tras haber reflexionado, siente que no saldría nada bueno si sigue prolongando el descontento con su descendiente.



"Siente que es hora de curarse. Ahora es el momento de reparar una relación rota. Su estado de ánimo es el de un padre, no el de un estadista", indicó un amigo cercano al Príncipe Carlos.



Una de las cosas que Harry dijo sobre su padre en la charla con Oprah fue que se sentía decepcionado de él por varias de sus decisiones, y admitió que sería necesario mucho trabajo para sanar su relación.

El Príncipe Harry y Meghan Markle dejaron mal parada a la familia real británica en su entrevista con Oprah Winfrey.



Por ello, Carlos planea estar más en contacto con su hijo en las próximas semanas, probablemente por escrito o a través de una videollamada, ya que siente en su corazón que es lo correcto.



"El Príncipe tiene un deseo real de volver a la estrecha relación que disfrutó con Harry durante más tiempo", añadió el informante.



Y mientras eso ocurre es Camila, Duquesa de Cornualles y esposa del hijo de la Reina Isabel II, quien lo está consolando.



"Ella puede ver lo molesto que está su esposo. Ella sólo quiere que todo se arregle", dijo el allegado.

Varias personas ven la charla del príncipe Harry de Gran Bretaña con su esposa Meghan Markle y la presentadora estadounidense Oprah Winfrey.

Investigarán acusaciones contra los Duques

El Palacio de Buckingham decidió que llamará a un abogado externo para investigar las acusaciones de intimidación y acoso que se hicieron en contra de la Duquesa Meghan Markle por parte del personal de la instancia, afirmación que la oficina de los Duques de Sussex ha refutado.



Será un equipo independiente de abogados el que lleve a cabo las averiguaciones, aunque el Palacio inicialmente indicó que se llevarán a cabo de manera interna, de acuerdo con The Sunday Times, por lo que los Duques no formarán parte de una investigación inicial.



"Nuestro compromiso de investigar las circunstancias en torno a las acusaciones de ex miembros del personal de el Duque y la Duquesa de Sussex está avanzando, pero no proporcionaremos un comentario público al respecto", indicó un portavoz del palacio a People.