La Reina Isabel II sí ofreció asesoría a Meghan Markle sobre la familia real británica

Ciudad de México.

El Palacio de Buckingham puso a disposición de Meghan Markle a los más veteranos asesores de la Reina para que le sirvieran de "mentores" antes de casarse con el Príncipe Harry, reportó Page Six.

Esta información contradice a la versión de la Duquesa de Sussex, quien asegura que no recibió apoyo para su transición a la familia real británica.

"Es muy poco sincero hacer una generalización tan amplia", dijo una fuente al Daily Mail. "Había un equipo brillante de ayudantes muy experimentados y leales para ayudarles.

Lamentablemente, ella y Harry no estaban dispuestos a escuchar a nadie. Y esa es la pura verdad".

Según el informante, la Reina Isabel II reclutó a su asesora de mayor confianza, Samantha Cohen, para que ayudara a Meghan a prepararse para su boda y para la vida real, dijeron las fuentes al tabloide británico.

Cohen estuvo a cargo de darle sesiones regulares a la estrella de Suits, desde la etiqueta real hasta el protocolo diplomático en el Palacio de Kensington.

"Sin embargo, Meghan le dijo a Oprah Winfrey que, aunque la Reina había sido personalmente 'maravillosa', no había recibido ninguna orientación sobre cómo comportarse como miembro de la realeza, por lo que se vio obligada a buscar el himno nacional británico en Google", añadió la fuente.

En la entrevista que se emitió por primera vez en la CBS el domingo por la noche, Markle afirmó que no recibió ningún apoyo antes de su boda, e incluso tuvo que buscar en Google el himno nacional británico para mezclarse con la familia real.

"A diferencia de lo que se ve en las películas, no hay ninguna clase sobre cómo hablar, cómo cruzar las piernas, cómo ser de la realeza", dijo Markle a Winfrey.

"No hubo nada de ese entrenamiento que podría existir para otros miembros de la familia. Eso no fue algo que se me ofreció", dijo la esposa del Príncipe Harry.