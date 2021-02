Carlos y Camila reciben primera dosis de vacuna contra el COVID

REINO UNIDO.

Mientras avanza el programa de distribución de vacunas en el Reino Unido, el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles han recibido ya la primera dosis de la vacuna.



Este miércoles, Clarence House ha confirmado que el heredero y su esposa habían recibido las vacunas contra la Covid-19. BBC News informa de que la pareja se encuentra ahora entre los 12,6 millones de personas del Reino Unido que han recibido al menos una dosis de la vacuna hasta ahora.



A sus 72 y 73 años, respectivamente, Carlos y Camilla forman parte del grupo demográfico en el que se ha centrado la campaña de vacunación temprana. Ahora se anima a todos los mayores de 70 años que aún no han recibido su primera dosis a que den el paso y pidan la vacuna.

La noticia llega un mes después de que los padres de Carlos, la reina Isabel II y el príncipe Felipe, recibieran la primera dosis en el Castillo de Windsor. No se sabe cuál de las vacunas aprobadas recibieron Carlos y Camilla, ni si la pareja se vacunó a la vez.



El príncipe de Gales fue una de las personalidades que dio positivo en la primera oleada de la pandemia, el pasado mes de marzo, tras presentar síntomas leves. Camilla, que estaba aislada con su marido en su residencia escocesa, Birkhall, también se sometió a las pruebas en ese momento. Su resultado, sin embargo, fue negativo.



Durante un compromiso en junio, Carlos dijo al personal del NHS que aún no había recuperado completamente el sentido del olfato y del gusto, dos meses después de haber sufrido el Covid-19. Aunque se cree que haber contraído previamente el virus proporciona cierto nivel de protección frente a la reinfección, no se sabe cuán efectiva es ni cuánto dura esta supuesta inmunidad.