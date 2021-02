Señalan de racista a Miss México 2020

México.

Palmira Ruiz, Miss México 2020, fue exhibida por una maquillista de nombre Diana, quien compartió unos audios donde la reina de belleza hace comentarios racistas.

La originaria de Oaxaca participó en enero del 2020 en el certamen Miss Global, que se llevó en México, en donde la representante de Colombia la acusó de fraude, aunque al final ganó la joven de República Checa.

Ahora, quien fuera también su asistente, presentó en el programa de espectáculos Chisme No Like! una serie de grabaciones donde se escucha a la modelo hablar mal de sus ex compañeras del certamen y hasta personas homosexuales.

"Ya me tiene hasta la madre esta pendeja, los de Univisión hablándome a las 3 de la mañana, ella dijo que porque tu novio, neta le tiene que valer, yo necesito que alguien le responda a la puta de la pinche República, la negra esa de la República Dominicana. "Ese día hablando con Ramiro, y tirándome mierda en esa publicación, estoy enfadada con Redes porque no están haciendo nada", se escucha.

La cosa no terminó ahí, pues Palmira también le tiró a la Miss Colombia, Jesenia Orozco, quien la acusó de fraude.

"Ve su cara de pendeja maldita que según se convirtió en viral, es una pinche gata? Está en una entrevista con Univisión, obviamente está mandando a sus pinches gays para defenderla", dice. Hasta el momento, Ruiz no ha dado declaraciones.