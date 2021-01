Vogue publicará nueva portada de Kamala Harris por críticas  

Nueva York, Estados Unidos.

Criticada por una portada de Kamala Harris de jean y zapatillas que muchos consideraron una falta de respeto, la revista Vogue anunció que publicará una nueva portada más formal de la primer mujer negra elegida como vicepresidenta de Estados Unidos.



Una edición limitada con la nueva portada celebrará un "momento histórico" este miércoles 20 de enero, la investidura del presidente electo Joe Biden y Harris, precisó la revista en su cuenta de Instagram.



Al salir este mes a la venta la edición impresa de Vogue de febrero, la revista dirigida por la papisa de la moda Anna Wintour enfrentó una ola de críticas por la foto escogida para retratar a Harris.



Algunos se preguntaron por qué se la mostraba tan informal, de zapatillas negras All Star, un jean negro y bléiser. Otros lamentaron la iluminación, y dijeron que el rostro de la vicepresidenta electa parecía "blanqueado".



Otra foto más formal, que muestra a Harris contra cortinas doradas, con un traje celeste de Michael Kors y de brazos cruzados, fue descartada entonces para la edición impresa y fue utilizada solo en la digital. Esta foto será la nueva portada de la edición impresa limitada sobre la investidura presidencial.



"Esta es la edición que yo quiero comprar. Kamala Harris luciendo como la mujer poderosa y digna que es", celebró una seguidora de Vogue en Instagram.



Ambas fotos forman parte de una serie tomada por el joven fotógrafo afroestadounidense Tyler Mitchell, quien en 2018 fue el primer fotógrafo negro en hacer una portada para Vogue, retratando a Beyoncé.



Tras las críticas, Anna Wintour aseguró que nunca fue su intención restar importancia a la "increíble victoria de Harris", hija de un padre negro y una madre india.



Harris no reaccionó oficialmente a la controversia. Pero fuentes de su entorno dijeron a la prensa estadounidense que la elección de la foto más informal para la portada les tomó por sorpresa.



Wintour fue acusada durante las masivas protestas de Black Lives Matter de no dar suficiente espacio a los diseñadores o fotógrafos negros en la revista.