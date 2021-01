Duquesa de York escribe su primera novela romántica

REINO UNIDO.

Sarah Ferguson, conocida popularmente como Fergie en el Reino Unido, acaba de completar el manuscrito de su primera novela para adultos, que llevará por título 'Her Heart for a Compass' -o 'Su corazón como brújula' en español- y se publicará a través de la editorial Mills & Boon.



La exmujer del príncipe Andrés, con quien mantiene una relación tan cordial que incluso viven juntos en la residencia real Royal Lodge, se ha atrevido a dar el salto al drama de época, con grandes dosis de romanticismo incluido, tras haber escrito varios libros infantiles.

A la hora de crear a la protagonista de la historia, se ha inspirado en una de sus antepasadas, Lady Margaret Montagu Douglas Scot, con quien comparte su segundo nombre, y echó mano de su propia imaginación para construir una trama centrada en mujeres fuertes y valientes.

"He inventado una amistad entre mi heroína y la princesa Luisa, la sexta de los nueve hijos que tuvo la reina Victoria, y me inspiré en muchos de los paralelismos con mi propia vida que descubrí en el diario de Lady Margaret", ha desvelado la duquesa de York para citar un ejemplo de las licencias artísticas que se ha tomado.



En este emocionante proyecto, Sarah ha contado con la ayuda inestimable de su colaboradora y mentora Marguerite Kaye, quien ha publicado más de cincuenta novelas románticas. Por el momento, sus hijas -las princesas Beatriz y Eugenia- aún no han leído su libro porque su madre quiere que sea una sorpresa cuando por fin tenga la primera edición entre manos.