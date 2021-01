Expulsan a reina de certamen de belleza

SAN PEDRO SULA.

Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú, dio a conocer la expulsión de la belleza tras darse a conocer unos videos en redes sociales donde se le aprecia en estado inconveniente y bailando 'perreo'.

"Un error es para aprender y no para repetir. Todas las reinas de la organización deberán mantener las mismas normas de conducta y el compromiso para competir en óptimas condiciones, de lo contrario deberán dar un paso al costado", señaló.

¿Quién grabó esta vez? No lo sé, no es ni siquiera relevante, pero no es la conducta que espero para una de mis reinas, ni el ejemplo que debes dar. Con mucha pena hemos decidido retirar a la señorita Anyella Grados de nuestra organización. Una lástima", sentenció.

Newton comentó, a través de sus historias en Instagram, que a pesar de estar de vacaciones está al pendiente de cada una de las chicas que tiene a su cargo.

El 19 de marzo del 2019, Grados fue destituida como Miss Perú luego de que se hicieran públicas unas grabaciones de la joven en estado de ebriedad, por las cuales la modelo dijo que tomaría acciones legales por "atentar contra su honor y buena reputación". En ese momento, la organización tomó la decisión de despojarla de su corona.

Posteriormente, la morena dio una entrevista para el programa "El Valor de la Verdad", donde aseguró que los videos viralizados formaron parte de un complot por parte de sus compañeras.