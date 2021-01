Hijos de Duques de Cambridge llevan agenda oficial   

REINO UNIDO.

Jorge y Carlota de Cambridge, los hijos mayores del Príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton, tendrán una agenda oficial, según han publicado varios medios británicos y norteamericanos.



Con solo siete y cinco años, respectivamente, ya han estado a lado de sus padres en algunos actos y tareas oficiales de la realeza, y, según El País, el éxito de su presencia ha reforzado la idea de que es necesario que aumente su vida pública.



Lo normal en otras casas reales europeas es que los miembros más jóvenes no tengan actividad oficial hasta cumplidos los 10 o 12 años, siendo esta siempre muy reducida. No es hasta los 18 años cuando aumenta su trabajo de representación.



Según fuentes de palacio, los Cambridge "esperan poder llevar a los niños con ellos en compromisos reales" en 2021, siempre que esos compromisos no interfieran con su escolarización.