Premios Quetglas reconocen a héroes hondureños

San Pedro Sula, Honduras.



La gala de la séptima edición de los premios Quetglas se desarrolló de forma virtual por la pandemia del covid-19; pero no impidió que a través de pantallas, miles de espectadores se sintieran identificados con el valor y entrega total de quienes recibieron el premio a la “caridad hecha persona”.



La gala organizada por la Fundación de Obras Sociales Vicentinas (Osovi) se transmitió el sábado a las 7:00 pm a través de las fanpage de Facebook de PremioQuetglas, Diario LA PRENSA, EL HERALDO y Ficohsa y por la señal de televisión del canal Suyapa Medios. Y entre 26 nominados fueron premiados en un conmovedor homenaje póstumo el doctor Luis Antonio Enamorado Vaquero (QDDG) y María Guadalupe Sánchez Aguilar de Abufele (QDDG), dos hondureños que dieron su vida al servicio de los demás, así como la oenegé Cepudo por su servicio en pro de los hondureños desde hace 15 años.



La séptima gala online sorprendió con un Live con un fondo interactivo con desplazamiento de alta definición en una instalación virtual en la que se mostraron kioscos de Grupo OPSA, Emsula, Elcatex, Ficohsa y Claro como patrocinadores y aliados, así como un escenario virtual con detalles en color dorado y negro e iluminaciones.



El inicio de la gala fue animada por el coro Ensamble Coral (Osovi-Elcatex), que entonó el tema Resistiré; asimismo, el evento contó con las participaciones musicales de Grupo Tiara, de la parroquia San Vicente de Paúl, y Voces de Fe.

Linda Coello y Lille Rietti, de Cepudo, con su galardón.

El doctor Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fue el orador de la gala y recordó entre anécdotas algunas acciones de servicio del recordado padre Antonio Quetglas. Monseñor Ángel Garachana también dio un mensaje centrado en seguir los pasos de Jesucristo como el mayor ejemplo de servicio en la Tierra, que dio su vida en la cruz por la humanidad. Se presentó también un resumen sobre la labor de Osovi.

Testimonios y biografías

La gala presentó al auditorio virtual las historias de vida de los ganadores con emotivos testimonios de familiares y amigos.

María Guadalupe Sánchez Aguilar de Abufele trabajó durante 13 años en Cepudo, pero se involucró en la organización desde sus inicios junto a su suegra Linda Coello, directora de la organización.



Linda Coello relató que en poco tiempo María Guadalupe se convirtió en su mano derecha, y pensó que ella continuaría su legado en Cepudo; sin embargo, Dios tenía otros planes y partió primero a los brazos de El Señor en junio de 2020.

Jorge Abufele y su hija Cristella recibieron el premio representando a su esposa y madre, María Guadalupe.

“Lastimosamente se enfermó, fueron dos años de lucha. Guadalupe era una persona con un corazón tan bondadoso, débil ante la necesidad de los desfavorecidos”, relató con la voz quebrantada.



“Ella hizo su obra acá en la tierra, cumplió con sus propósito ayudando. Sus hijas la extrañan mucho, pero en un par de años veremos los frutos que su madre cultivó en ellas”, dijo Claudia Girón, amiga de Guadalupe.



Osovi entregó el reconocimiento de María Guadalupe a su esposo, Jorge, y a su hija Cristella.

“Gracias en nombre de mi esposa, les quiero agradecer por este gesto, ella estaría muy orgullosa de recibirlo, pero sé que con un poquito de pena porque siempre fue humilde para recibir premios. Desde arriba ella nos está cuidando a todos”, dijo Jorge Abufele.

Legado

Luis Antonio Enamorado Vaquero comenzó a ejercer como médico en 1997 y en su carrera siempre buscó seguir preparándose para servir, y en los últimos años lo hizo como internista y especialista de cuidados intensivos. En la pandemia del covid-19 estuvo en la primera línea cuidando hondureños en los hospitales Leonardo Martínez y Cemesa y otros centros médicos; pero lamentablemente tras contagiarse una segunda vez de covid-19 falleció en octubre de 2020 haciendo lo que más amaba: servir.

El evento fue amenizado por coros y grupos.

Ruth Enamorado, hermana mayor del homenajeado, dijo que a su “hermanito” en el seno de una familia se le inculcó el amor al prójimo y la igualdad. “Lo nominé porque su vida fue de entrega, servicio, de sencillez y humildad. Gracias por honrar la vida y acciones de mi hermano, gracias por mostrarnos el valor del ser humano, viviremos orgullosos de ti. Este homenaje es para todos los guerreros que murieron luchando como tú y los que aún siguen en la batalla”, dijo.



Su esposa Karina Laínez de Enamorado dijo que, como esposo y padre, Enamorado fue un ser excepcional y que se conocieron sirviendo precisamente en un hospital. “Él estaba haciendo su primera especialidad y yo terminando mi pregrado. A él lo caracterizaba el ayudar y amaba su carrera. Siempre ponía a Dios en todo, decía que esa era la fuerza y la ayuda que necesitaban sus pacientes”, dijo.



Karina agregó que “el covid nos vino a quitar lo más importante, él estando enfermo, nunca dejó de trabajar. Decía que lo necesitaban. Cuando lo ingresaron en cuidados intensivos la segunda vez que enfermó nos llamó para despedirse y me dijo: somos fuertes, vamos a salir adelante, se me cuidan. Me dijo que iba a volver a despertar cuando Dios quisiera, espero la oportunidad de volver a verlo”, relató entre lágrimas. Su esposa Karina, su hermana Ruth y su sobrino Adrián recibieron el premio en su nombre.

Trabajo

Cepudo surgió como una organización de apoyo a mujeres madres en vecindarios necesitados, mediante capacitaciones para generarse recursos. Sin embargo, luego viendo el potencial que tenía, Robin Mahfood, de Food for the Poor, les instó a crecer.

Homenajes póstumos: A la izquierda, María Guadalupe Sánchez (QDDG), quien sirvió por 13 años a los necesitados en Cepudo. A la derecha, en la foto familiar, el doctor Luis Enamorado (QDDG), su esposa Karina Laínez y su hija Isabel.

Con la constitución de la personalidad jurídica de Cepudo hace 15 años en alianza con Food for The Poor, la organización ha crecido y ha construido casi 9,000 casas en el país, 200 escuelas, se han donado 26,000 contenedores con víveres, equipo médico, muebles, se han construido clínicas y se asiste en el desarrollo de comunidades y apoyo a instituciones benéficas, relató Antonio Abufele.



Lille Rietti de Abufele dijo que en medio de los huracanes se ha apoyado a más de 100 comunidades y 70 albergues. Food for the Poor anteriormente había asistido a pescadores con lanchas, y en medio de esta crisis, se unificó a estos pescadores y utilizando esas lanchas se sumaron a las labores de rescate, dispuestos a arriesgar sus vidas en La Lima, Choloma, Tegucigalpita y Baracoa.



Linda Coello, fundadora y directora de Cepudo, y Lille Rietti de Abufele recibieron una placa y un cheque de cinco mil dólares de parte de la señora Giselle de Canahuati, el padre Vicente Nácher y el ingeniero Juan Carlos Sabillón, en representación de la junta directiva de fundación Osovi.



Nácher, presidente de Osovi, dijo que pocas veces los galardonados por el premio Quetglas han representado tan bien los valores de Osovi y a tantas otras personas que también merecen el reconocimiento como el gremio de la salud. “



Esas personas anónimas nos muestran que el futuro que necesitamos no se alcanza con grandes discursos y nostalgia del pasado, sino con el esfuerzo y honestidad de todos. Porque necesitamos de la ayuda del exterior, pero nada se va a resolver sin el trabajo en el interior. Estas personas que reconocimos son un buen ejemplo. Desde la memoria agradecida preparamos un futuro con equidad, especialmente para quienes han perdido sus casas en las últimas semanas”, agregó.