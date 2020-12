Meghan y Harry demandan a otro medio de comunicación

ESTADOS UNIDOS.

Inicialmente fue Meghan Markle quien levantó la voz en contra de los tabloides , quienes además de atacarla en repetidas ocasiones, publicaron una carta personal que le envió a su papá, Thomas Markle. Sin embargo, el príncipe Harry se unió a esta batalla junto con su esposa para demandar a otro medio de comunicación.

La demanda fue nuevamente en contra de Associated Newspapers, la empresa editora de los tabloides The Daily Mail y The Mail on Sunday, luego de que éste último asegurara en octubre que el príncipe Harry ya no tenía contacto con la Marina Real, tras su separación de la familia real. Acto seguido, la royal couple demandó a la empresa el 27 de noviembre pasado, ya que aseguran que lo que escribieron en sus páginas es totalmente falso.



Con ésta, ya suman seis demandas interpuestas por parte de los duques de Sussex contra medios de comunicación. Antes de que se diera a conocer esta información, Meghan y Harry habían demandado a un grupo de fotógrafos que logró capturar algunas imágenes de su hijo, Archie Harrison al interior de su residencia, en California, gracias a que usaron drones.



Aunque Meghan y Harry nunca han buscado un trato especial en Estados Unidos, sí pretenden vivir tranquilos en su hogar sin los reflectores de las cámaras frente a ellos, como ocurría constantemente cuando eran miembros de primer rango de la familia real.