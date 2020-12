Colombia sería la sede de Miss Universo en el 2021

COLOMBIA.

El pasado 16 de noviembre fue coronada la cartagenera Laura Olascuaga como la nueva Miss Universe Colombia, quien tendrá la tarea de representar al país en el próximo Miss Universo, el cual aún no tiene fecha ni sede definida.



En la velada de elección y coronación hizo presencia el vicepresidente de Miss Universo, Shawn C. McClain, quien estuvo atento a cada detalle del evento y visitó la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, su visita no era solo como invitado, al parecer también lo hacía para percatarse de cómo era la organización porque han pensado en Colombia como sede de Miss Universo.



Natalie Ackermann, presidenta de Miss Universe Colombia, confirmó a El Heraldo que McClain le ofreció que postulara a Barranquilla como sede oficial, a lo que ella respondió que sí, tras destacar la implementación de los protocolos.



“Sería muy feliz si se hace en Barraquilla, pero también me gustaría que incluyeran otras ciudades de Colombia… que la recta final y la sede oficial sea Barraquilla”, expresó Ackerman en la entrevista con ese medio.



La ex Miss Atlántico destacó que esto podría reactivar la economía del país porque serían 96 delegaciones de países que estarían en el país. Según ha trascendido, Miss Universo 2020 que fue aplazado por la pandemia se llevará a cabo en el primer trimestre de 2021, sin que se conozca fecha oficial ni sede. En este nos representará Laura Olascuaga.



Podría ser Estados Unidos una opción, no obstante parece que el número de casos de coronavirus en Estados Unidos preocupa a Miss Universo por lo que estarían buscando otra sede y ahí aparece el nombre de Colombia, que podría alojar el Miss Universo 2020 (aplazado) o 2021.