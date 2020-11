Alma Andrea Meza es la nueva Miss México

México.

En medio de la polémica que envuelve a Lupita Jones, el certamen de belleza Mexicana Universal se llevó a cabo, destacando como ganadora a la concursante chihuahuense Alma Andrea Meza Carmona. Esto luego de que antes de la transmisión del programase filtrara el nombre de la ganadora. Con críticas y señalamientos el evento no fue un éxito.



El certamen de belleza se transmitió mediante Imagen Televisión. Lupita Jones tuvo que sacar el certamen de belleza adelante, siendo ésta la peor etapa de su carrera, luego de que Sofía Aragón y más ex concursantes revelaran que la organizadora las violentaba, las humillaba, no les ayudaba en temas económicos e incluso las sometía a regímenes alimenticios sumamente estrictos.



Y es que antes de que se transmitiera el evento, el nombre de la ganadora ya se había filtrado en algunos medios de comunicación. Más tarde se comprobó que fue real lo antes revelado: la chihuahuense Alma Andrea Meza Carmona era la ganadora.



Sin embargo, éste no fue el único fail que se vivió en el certamen de Lupita Jones, pues en redes sociales internautas le dejaron múltiples comentarios negativos por la organización del evento. De acuerdo con la opinión de varios, el programa se vio carente de producción, comparándolo incluso con un trabajo de nivel escolar.

¿Quién es Alma Andrea Meza Carmona?

Alma Andrea Meza Carmona de Chihuahua participó en 2017 en Miss Mundo. En éste, obtuvo el segundo lugar, detrás de Enkhjin Tseveendash de Mongolia.



La nueva Mexicana Universal lleva una alimentación vegana. Es amante de los animales y mide 1.82 metros. Es ingeniera de software y tiene su propia marca de ropa deportiva, “amaw”.