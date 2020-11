Jessica Mulroney habla de su distanciamiento con Meghan

ESTADOS UNIDOS.

A mediados de junio trascendió que la relación amistosa entre Meghan Markle y la estilista, Jessica Mulroney había llegado a su fin, luego de que esta última protagonizara un acto de racismo en contra de una influencer. Ahora, casi cinco meses después, la ex conductora de Good Morning America aseguró que sí sigue en contacto con la duquesa de Sussex.



En entrevista para Page Six, Jessica indicó que todavía sigue en contacto con Meghan, a través de aplicaciones como FaceTime, descartando por completo las afirmaciones de que su amistad había llegado a su fin, pero sí aceptó que están distanciadas sin dar más detalles.



¿Por qué fue el distanciamiento?

Todo comenzó cuando la influencer Sasha Exeter dijo que Jessica había tomado como un ataque personal, una publicación en la que ella compartía sus experiencias en cuanto a la discriminación en la industria del entretenimiento, en la que hasta hace unos meses ambas trabajaban. En el mismo video, Sasha hacía un llamado a sus seguidores y compañeros para combatir el racismo. Esta situación habría provocado el enojo y distanciamiento de Meghan, quien es una defensora activa de los derechos y la igualdad.



A pesar de esos fuertes rumores, Jessica insistía en que su amistad seguía como antes. En la entrevista con Page Six dijo que algunos medios la invitaron a sus programas para hablar de la duquesa de Sussex, pero la estilista se negó, “Un locutor canadiense de CTV me pedía que fuera a programas y hablara sobre Meghan, me negué”, dijo refiriéndose a que estaba protegiendo a su amiga a pesar de todo.

Durante la conversación cuando le cuestionaron cómo era su relación, Jessica confesó que ya no era lo que fue antes, pero dejó muy claro que cambio no fue por la situación Sasha, simplemente se habían distanciado. A pesar de que Meghan está construyendo una nueva vida con su familia en Montecito, California, la estilista aseguró que se ha preocupado por ella y siempre se amarán.



No obstante, una fuente cercana a los duques de Sussex dijo al diario británico que Meghan había cortado todo lazo con Jessica, a raíz de la situación que tuvo con la influencer. Aparentemente, ese suceso la mortificó y la alejó de la estilista, diciendo al resto de sus amistades que no podía seguir manteniendo relación alguna con ella. Según el informante, la esposa del príncipe Harry no quería estar vinculada por el problema, pero tampoco hizo mucho más que alejarse.



Meghan y Jessica son amigas cercanas desde hace mucho tiempo, de hecho, según la biografía no autorizada de los duques de Sussex Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family dice que la estilista fue testigo de las primeras citas de la ex actriz y el príncipe Harry, luego de que se hiciera público que estaban saliendo en 2016. Dos años después, en la boda real Jessica fue dama de honor de la duquesa, y sus gemelos Brian y John participaron como pajes junto a los príncipes George y Charlotte.