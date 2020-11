Las declaraciones de Carolina Herrera para las mujeres de 40 años

SAN PEDRO SULA.

La moda sin duda es un gran imperio por el que han pasado grandes figuras que han dejado un legado que hasta el día de hoy permanece como el caso de Coco Chanel, Giani Versace, Yves Saint Laurent y un largo etcétera.



En el caso de la diseñadora venezolana Carolina Herrera ha creado todo un universo, pues sus atrevidas campañas publicitarias son una mezcla de exclusividad, prendas elegantes y modelos que roban la mirada, siempre inspirados en buscar la parte más classy de toda mujer.



Pero recientemente algunos de los consejos que la afamada diseñadora ha dado se volvieron tendencia. ¿La razón? No todas consideran que sean correctos. En 2018 Carolina Herrera dio una entrevista a Daily Mail, medio en el que recalcó los siguientes puntos.



Los jeans son para gente joven, podrías optar por pantalones de vestir, cómodos y elegantes

Según información del diario, Carolina Herrera asegura que los jeans y las mini faldas deberían quedar atrás un vez que dejas de ser una jovencita y que después de los 40 habrá que decirle adiós a los bikinis, pues al pasar esa edad es mejor buscar otro tipo de piezas que resalten tu elegancia.



Carolina también declaró que "cuando llegas a cierta edad, debes tener cuidado con lo que te queda bien. Debes desarrollar tu propio sentido del estilo. Es difícil de definir y es muy personal. No se trata solo de la ropa que usas, se trata de cómo la usas.



Esta refleja tus gustos: la forma en que vives, la manera en que tienes tu casa, el arte que te gusta. Es un poco de todo. Cuando envejeces, no puedes seguir usando las cosas que usabas cuando eras niña. Ya lo has hecho. La moda es algo mágico, está cambiando todo el tiempo, así que tú también debes cambiar".



Debemos recordar que la última palabra la tienes tú y que la moda es para hacerte sentir cómoda, bella y segura de ti misma.