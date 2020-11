La reina Isabel podría pasar la navidad más amarga

REINO UNIDO.

En las últimas semanas se ha especulado mucho con la posibilidad de que los duques de Sussex no regresen ‘a casa’ por Navidad y vuelvan a darle plantón a la reina Isabel II en la tradicional reunión que la soberana organiza por esas fechas en su finca de Sandringham para acudir a misa con toda su familia el día 25 de diciembre.



Sin embargo, parece que finalmente el príncipe Harry no tendrá que elegir entre quedarse en California o acompañar a su abuela, porque las circunstancias se habrían encargado de tomar una decisión por él.



Según afirma el periódico The Sun , la monarca y su marido, el príncipe Felipe, pasarán las fiestas decembrinas solos en el castillo de Windsor debido a la actual pandemia del coronavirus, ya que allí han establecido un protocolo de seguridad que reduce al mínimo el riesgo de contagio.



Los miembros del servicio de Sandringham se habrían negado además a aislarse en lejos de sus familias en esos días tan especiales, por lo que la idea de organizar la tradicional comida en el interior del refugio campestre de la reina quedaría descartada casi por completo.



Voceros del palacio de Buckingham aún no han confirmado esta información, alegando que todavía no se ha tomado una decisión en firme al respecto, pero varias fuentes aseguran que el personal recibió el aviso de no esperar a los royals para el mes de diciembre.



Más seguridad para la reina

Desde que inició la pandemia del coronavirus, el palacio de Buckingham ha extremado medidas de seguridad para proteger a la reina Isabel II y su esposo, por lo que ahora que se acerca Navidad, planearon nuevas acciones preventivas incluso en su finca campestre.



Pero estas nuevas medidas molestaron a los trabajadores pues implicaban aislarse durante cuatro semanas y no tener contacto físico con sus seres queridos en esas fechas. Si es verdad que sus empleados se rehusaron a este encierro, la reina tendría que pasar Navidad en el castillo de Windsor por primera vez en 33 años, debido a que es la residencia donde ha vivido la mayor parte del confinamiento.



“La reina está furiosa, pero sus empleados consideran que esto es demasiado y no tiene precedentes en absoluto. Todos quieren ser leales, pero sienten que han ido demasiado lejos al querer separarlos de sus familias durante la época navideña”, dijo una fuente a The Sun.