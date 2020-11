Prada hace subasta para niños afectados por covid-19

EUROPA.

Prada se unió con la casa de subastas Sotheby’s para poder preservar la educación al rededor del mundo.



La pandemia ha cambiado el curso de las cosas de este año y es por eso que varias marcas de moda, diseñadores y celebridades se han unido para apoyar a distintas organizaciones donando a la causa. La firma italiana escogió a la UNESCO para poder apoyar a niños que interrumpieron sus estudios alrededor del mundo por el COVID-19.



Las 595 pujas de la subasta llevaron a Prada y Sotheby’s a un total de 439,362 euros gracias a las 72 piezas y artículos provenientes de las pasarelas de mujer y hombre que se llevaron a cabo a principios de año.



Dos de las esculturas que estuvieron en la pasarela Fall/Winter 2020 de Prada, del diseñador Rem Koolhaas reunieron 83,160 euros, cada una aumentando su valor casi 10 veces más que su precio original. Impresiones fotográficas de Gigi Hadid, Daniel Arnold y Phillip Meech también alcanzaron máximos exponenciales.

Hubo 40 looks subastados y uno de ellos fue de los más asediados, era un conjunto que incluía un vestido de organza, acompañado de una gargantilla, una diadema de metal y un par de zapatos de dos tonos.



Y no sólo eso, hasta el vinyl con la banda sonora del desfile y unas polaroids de las pruebas que se hicieron con modelos, además de las invitaciones y los indicadores de asientos recaudaron 5,796 euros.



Prada va a donar lo recaudado a las iniciativas de la Global Education Coalition de la UNESCO, para ser más exactos a la campaña Keeping girls in the picture y al Coalition’s Gender Flagship.

Ambas iniciativas han ayudado a preservar la educación alrededor del mundo después de que la pandemia viniera a cambiar la vida de varios niños y jóvenes. Y no es para menos, pues para 1.5 millones de ellos, vieron truncada su educación siendo esta una herramienta primordial para su vida.



Esta es otra muestra de que las marcas de moda no se han quedado de brazos cruzados y están haciendo lo que está en sus posibilidades para poder ayudar dentro de esta situación que ha permeado todo el planeta.