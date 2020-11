Escándalo por la última foto de los Duques de Sussex

ESTADOS UNIDOS.

Los duques de Sussex realizaron una visita al Cementerio Nacional de Los Ángeles donde organizaron su propio “Domingo de Recuerdo”, tras la negativa de la casa real británica de colocar una corona de flores en nombre del príncipe Harry a los pies del Cenotafio de Whitehall, en Inglaterra, el monumento que se instaló hace ya 100 años para recordar a los caídos en las dos guerras mundiales.



En el lugar, Meghan y Harry dejaron flores en las tumbas de dos soldados de la Commonwealth, así como una corona en el obelisco que preside la zona militar del camposanto. El acto no sólo no pasó desapercibido sino que fue captado por un fotógrafo profesional, cuyas imágenes se dieron a conocer en redes sociales.



Pero lo que más llamó la atención de esta visita fue precisamente que los duques de Sussex contrataran los servicios de Lee Morgan para que les tomara las fotos, quien no es cualquier fotógrafo.



Lee, nacido en Alemania, pero criado entre Nueva York y Brasil, es conocido por su trabajo en el mundo de la moda y el entretenimiento y lo mismo ha hecho sesiones de fotos para Kanye West que para la revisa Vogue, Adidas y la tiendas departamentales Bloomingdales y Macy’s, entre muchos otros clientes.



Meghan y Harry ya fueron criticados por contratarlo para que los fotografiara en este acto personal. Entre los famosos que no están de acuerdo con lo que hicieron los duques de Sussex está el presentador Piers Morgan.

"Simplemente escandaloso: tratar el domingo del recuerdo como una oportunidad de relaciones públicas y tratar de robar los titulares de la realeza, que cumple con su deber en casa.



"Si quisieran que los 'dejaran en paz', no harían trucos de relaciones públicas todos los días para llamar la atención de los medios", escribió el ex jurado de Britain’s Got Talent, comentarios con los que estuvieron de acuerdo varios de sus seguidores.



Según medios británicos como Daily Mail , Harry había solicitado personalmente al Palacio de Buckingham que colocaran una ofrenda floral en el Cenotafio en su nombre, pero su petición fue rechazada tras abandonar a la familia real británica.



Más tarde se supo que la corona de Harry sí se mandó a hacer y, con todo y que tuvo un costo de mil libras esterlinas (aproximadamente 26 mil 670 pesos), al parecer la olvidaron y por lo tanto, no fue colocada en el Cenotafio de Whitehall.

Cortesía: Quién.