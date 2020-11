Meghan Markle, la primera 'royal' en votar

ESTADOS UNIDOS.

Meghan Markle acaba de hacer historia al convertirse en la primer miembro de la realeza británica en votar en una elección de Estados Unidos.



En los últimos meses, la duquesa de Sussex estuvo promoviendo el voto, así que para poner el ejemplo, y cumpliendo su obligación como ciudadana estadounidense votó vía correo, según reporta el sitio Page Six.



“Meghan era estadounidense mucho antes de ser miembro de la realeza. No se perdería (la oportunidad de) votar en estas elecciones sin importar dónde viviera “, aseguró una fuente al sitio web . En septiembre, durante una entrevista con ABC, la actriz de Suits había hablado acerca de las elecciones de su país.



“Cada cuatro años, nos dicen: 'Ésta es la elección más importante de nuestra vida'. Pero ésta sí lo es. Cuando votamos, nuestros valores se ponen en acción y nuestras voces se escuchan ", aseguró Meghan Markle en esa ocasión.



Se cree que es la primera integrante de la realeza británica en votar en una elección de Estados Unidos. No se sabe si su compatriota Wallys Simpson, la socialité estadounidense que se casó con el rey Eduardo VIII y que incluso, lo llevó a abdicar en 1936, alguna vez llegó a votar.

A diferencia de su esposa, el príncipe Harry jamás ha podido votar en un proceso electoral de su país, a pesar de que es ciudadano británico. Y es que la ley es muy clara a ese respecto: por ser miembro de la realeza no puede meterse en los asuntos políticos.

“Es posible que muchos de ustedes no sepan que no he podido votar en el Reino Unido en toda mi vida”, dijo en la misma entrevista con ABC.

En esa ocasión el príncipe Harry aprovechó para comentar: “A medida que nos acercamos a este mes de noviembre, es vital que rechacemos el discurso de odio, la información errónea y la negatividad online.



"Lo que consumimos, a lo que estamos expuestos y con lo que nos relacionamos en internet tiene un efecto real en todos nosotros".



El comentario, sin embargo, fue muy mal visto por otros miembros de la realeza, pues según una nota de Sunday Times , con sus palabras“violaron” el acuerdo que firmaron al momento de abandonar la familia real. Se supone que los miembros de la realeza deben permanecer políticamente neutrales y Meghan y Harry supuestamente se había comprometido a que "todo lo que hicieran defenderá los valores de Su Majestad", informó el medio.





