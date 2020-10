Amalia de Holanda podría ser la primera heredera en ir al ejército

HOLANDA.

Esta semana, la hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima de Holanda , la princesa Amalia podría recibir una carta de parte del Ministerio de Defensa para confirmarle que está registrada en el servicio militar, al igual que el resto de las adolescentes holandesas con 17 años cumplidos. Aunque por ahora, se encuentra suspendido a causa de la pandemia del coronavirus.



Por norma general, solo los adolescentes recibían este llamado, pero a partir de 2018 cambiaron las normas y el Parlamento Holandés exigió igualdad entre hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas. Actualmente solo 10% del ejército holandés está constituido por mujeres. Por ahora, todavía no está confirmado sí Amalia se enlistará en el ejército como parte de su formación.



En caso de que Amalia, quien está próxima a cumplir 17 años , sí se llegue a enlistar, se convertiría en la primera mujer heredera al trono de Países Bajos en ser reclutada en el ejército, aunque sea de manera simbólica para el servicio militar. Sus antecesoras, las reinas Guillermina, Juliana y Beatriz no tuvieron nunca un cargo en el Ejército neerlandés, ni siquiera desde su posición como jefas de Estado.

Contrario a otros países, un jefe de Estado en Países Bajos no ejerce la función de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cabe mencionar que el actual rey Guillermo Alejandro sí hizo un servicio militar, aunque se inclinó por hacerlo en la marina. En 1985 se enlistó en el instituto naval (KIM) y su formación es como oficial de reserva, y tuvo oportunidad de navegar en varias fragatas, antes de completar su servicio militar en la Base Aérea Naval de Valkeburg.



Según el portal Vanitatis, las jóvenes que reciban la carta en teoría no tienen derecho a oponerse a esta instrucción, pero quienes han recibido esta invitación durante décadas toman esta instrucción como una formalidad, debido a que no hay ningún peligro de estar en combate. En caso de que Países Bajos entre en guerra con otro país, los mejores de 45 años serán llamados para cumplir con sus funciones militares.