Anna Wintour se divorcia tras 20 años de casada con Shelby Bryan

ESTADOS UNIDOS.

El 2020 no será recordado por Anna Wintour (70 años) como su mejor año. La todopoderosa editora de moda ha sido muy cuestionada estos últimos meses tras la biografía de su mano derecha André Leon Talley, que no la dejaba precisamente en muy buen lugar, y por acusaciones de racismo en la revista que dirige desde 1988.



Ahora la gran dama de la industria textil se enfrenta a otro revés. Tras 20 años con el millonario de telecomunicaciones Shelby Bryan (74 años), 16 de matrimonio, sus caminos se separan, según adelanta la publicación Page Six. Llevaban ya un tiempo distanciados y sin aparecer juntos en ningún evento público, pero es ahora cuando han decidido tomar la decisión de divorciarse.



Resuena en la Gran Manzana que Shelby Bryan podría haber vuelto con su exmujer Katherine Bryan, cuyo esposo, el banquero de inversiones Damon Mezzacappa, falleció hace cinco años. Siempre se han llevado muy bien y han seguido manteniendo una relación muy fluida. Puede que eso haya motivado los rumores que se han apresurado a desmentir: «Katherine y Shelby tienen hijos juntos y son amigos. Eso es todo».

Anna Wintour y Shelby Bryan no era muy común verlos juntos en los últimos años.

A Katherine Bryan la dejó por Wintour en 1999. Cuatro años más tarde pasaron por el altar en una celebración de lo más discreta. Su vida de recién casados también discurrió alejada de los focos hasta que, en 2013, salió a la luz en el The Daily Telegraph que Bryan debía al Estado 1,2 millones de dólares a Hacienda. Esto provocó una gran crisis con Anna Wintour.



Wintour ya estuvo previamente casada con el psiquiatra David Shaffer, con el que tuvo a sus hijos Charles y Katherine, conocida como Bee. Se dijo en su momento que en su separación en 1999 tuvo mucho que ver el texano Shelby Bryan.