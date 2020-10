El príncipe William más cerca de la corona

REINO UNIDO.

En el perfil de Instagram de la familia real dio a conocer que de ahora en adelante el príncipe William sería el nuevo patrocinador de las organizaciones benéficas de conservación de la vida silvestre Fauna & Flora International (FFI) y el British Trust for Ornithology (BTO), lo que significa que tomará el papel de la reina Isabel II y el duque de Edimburgo en estas asociaciones.



El nombramiento del príncipe William podría reflejar que está un paso más cerca de convertirse en el rey de Inglaterra. Cabe mencionar que, el duque de Cambridge está de regreso en el palacio de Kensington tras casi siete meses de confinamiento en su residencia de campo, en Anmer Hall en Norfolk, también ha demostrado su compromiso e interés en preservar el medio ambiente para las generaciones futuras.



“Hoy, el duque de Edimburgo fue reemplazado por el duque de Cambridge como patrón de @btobirds. El duque de Edimburgo ha sido patrón durante más de 30 años y ha estado fascinado por la ornitología y el estudio de las aves, durante más de seis décadas. El interés del duque en la ornitología comenzó cuando HRH viajó a través de Océano Pacífico Sur en 1956. HRH identificaría y fotografiaría las aves marinas nativas, incluidos los pingüinos de Adelia en la Antartida”, se lee en la publicación de Instagram junto a una fotografía donde se puede ver al esposo de la Kate junto a varios pingüinos.



Fauna & Flora Internacional es una organización internacional de conservación de la vida silvestre más antigua del mundo, y la reina Isabel se desempeñó como su patrocinadora durante casi siete décadas. La FFI se enfoca en la protección de la biodiversidad, que sustenta ecosistemas saludables y esto es fundamental para los sistemas de sustento de la vida de la que dependen los humanos y las demás especies.



Además, protege a las especies y a los ecosistemas amenazados en todo el mundo, con soluciones sostenibles basadas en la ciencia. Actualmente, tiene operaciones en más de 40 países en todo el mundo, además es miembro fundador de United for Wildlife y hace poco se anunció que será Socio de Alianza Global del Premio Earthshot.



Mientras que el British Trust for Ornithology tiene como objetivo empoderar a las comunidades para proteger a las especies locales y sus hábitats naturales, con la intención de garantizar su conservación para las nuevas generaciones, además de trabajar con los beneficios del mundo natural.



El duque de Edimburgo fue patrón de la BTO desde hace más de 30 años y desde entonces, es un entusiasta de la ornitología. La primera vez que se interesó en estos temas fue en 1956, mientras viajaba en el Royal Yacht Britannia, entre Nueva Zelanda y la Antártida, donde el esposo de la reina Isabel comenzó a fotografiar las aves marinas de la región.