Critican a la reina Isabel y al príncipe William por no usar mascarilla

REINO UNIDO.

La Reina ha llevado a cabo su primer compromiso público fuera de una residencia real desde la cuarentena, pero hubo críticas por su decisión de no usar una máscara. Elizabeth II visitó el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa (Dstl) en Porton Down cerca de Salisbury con su nieto, el Duque de Cambridge, el príncipe William.



Ninguno de los miembros de la realeza se cubrió la cara, pero el Palacio de Buckingham dijo que se pidió consejo médico y se tomaron las precauciones necesarias para la visita.



El Dstl dijo que había examinado a las 48 personas que debían entrar en contacto con los visitantes reales y que todas habían dado negativo para Covid-19. El distanciamiento social se mantuvo durante toda la visita. El príncipe William y la reina, de 94 años, llegaron por separado.



Aunque el cubrimiento facial es obligatorio en el transporte público y en lugares públicos como tiendas, el gobierno también recomienda usar una máscara en lugares cerrados donde el distanciamiento social puede ser difícil y donde el público entra en contacto con personas con las que normalmente no se encuentran.



Una portavoz del Palacio de Buckingham dijo: “Se ha buscado asesoramiento específico del personal médico y de las partes relevantes, y se han tomado todas las precauciones necesarias, en estrecha colaboración con Dstl”.



No se sabía cuándo se realizó la prueba al personal de Dstl, excepto que fue muy recientemente. El Palacio de Kensington se negó a comentar, pero se entiende que William se hizo la prueba y arrojó un resultado negativo antes de acompañar a su abuela.



Sin embargo, Graham Smith de Republic, un grupo que hace campaña por un jefe de estado electo, dijo: “La Reina debería estar dando ejemplo. No veo cómo encaja esto con las reglas que se espera que sigan todos los demás, por lo que el palacio debe presentar una explicación que cumpla con las reglas”.

La monarca sin máscara también provocó comentarios en Twitter, incluso del presentador de televisión Piers Morgan, quien tuiteó: “Lo siento, pero esta no es una decisión inteligente de la familia real, ya que el virus avanza y el país se dirige hacia otro bloqueo”.



John Smith, hijo del difunto activista de los derechos y veterano de la RAF Harry Leslie Smith, escribió: “Al no usar una máscara, la Reina envía un mensaje muy fuerte y estúpido que hará que las brigadas antimáscara aplauden de alegría”.