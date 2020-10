Hallan deambulando en Brasil a una modelo

BRASIL.



Cuando la carrera de Eloísa Pinto Fontes, de 26 años, había empezado a despuntar con contratos con firmas tan importantes como Armani o Dolce & Gabbana, la modelo desapareció. Un año después de ser vista por última vez en Nueva York ha sido encontrada deambulando por una favela de Río de Janeiro.



La Policía ha explicado que la modelo fue localizada por los agentes en Morro do Cantagalo, en Ipanema, en la zona sur de la ciudad. Los agentes decidieron, al ver su estado, llevarla a un centro psiquiátrico, en el que Eloísa Pinto Fontes permanece ingresada. La Secretaría Municipal de Salud de Brasil ha informado que los detalles de su estado no se harán públicos, tan solo los conocerá su familia.

Parece ser que estuvo viviendo en la calle, algo que un amigo de la familia, Francisco Assis, no se explica. Tiene una hija de siete años, ocho hermanos y un marido, el productor ejecutivo ruso Andre Birleanu. Los suyos no entienden qué ha podido pasar. «Los agentes han salvado a una persona que se encontraba en la calle y que corría riesgo de morir», ha declarado Assis al portal UOL.



Y ha añadido: «Es una situación muy difícil. Todo el mundo está sufriendo mucho. El caso de Eloísa es una tragedia». También ha querido advertir a otras familias que es algo que le puede pasar a cualquiera y que hay que tener cuidado: «Es una niña que se fue de casa a los 17 años tras ganar un concurso de belleza, se emancipa y cae al mundo sin guía ni nadie que la aconseje. Creo que hay otras modelos jóvenes como Eloísa por ahí y las familias deben estar alerta».



Hasta el momento no se conocen los detalles de cómo Eloísa Pinto Fontes apareció a miles de kilómetros de Nueva York, un año más tarde y totalmente desorientada. Es la segunda vez que ocurre. La primera vez que desapareció, fue vista de nuevo a los cinco días y se encontraba a tan solo 14 kilómetros de casa.