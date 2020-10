Puerto Rico ya tiene a su nueva Miss 2020

PUERTO RICO.

Luego de semanas a la expectativa de quién llevaría la corona de Miss Universe Puerto Rico 2020, debido a la cancelación del certamen a consecuencia de la pandemia, se anunció que Estefanía Soto es la nueva soberana de la isla.



La directora de la franquicia local, Denise Quiñones, y el director de imagen, Clark Ivor, informaron que debido a la pandemia no se celebraría certamen este año y que el nombre de la nueva reina sería anunciado más adelante. La selección de Estefanía se realizó siguiendo la ley de sucesión de Miss Universe, ya que el pasado año resultó primera finalista en el concurso en el que ganó Madison Anderson Berríos.



En el programa, Quiñones explicó que, ante la emergencia, la organización de Miss Universe les permitió explorar varias opciones para seleccionar a una nieva reina, entre ellas alguna mujer que cumpliera con los requisitos de ser reina, aunque no haya participado antes. No obstante, el equipo de la franquicia local decidió seleccionar a Estefanía por entender que tenía todas las cualidades para llevar la corona.



La soberana entrante recibirá una variedad de premios que podrá disfrutar a lo largo de su reinado.



Estefanía, quien el año pasado representó al pueblo de San Sebastián siempre despuntó como una de las candidatas más fuertes de la competencia, no solamente por su físico y belleza, sino también por su preparación académica.



La nueva reina cuenta con un bachillerato en lenguas extranjeras y una maestría en mediación intercultural de la universidad de Lovaina en Bélgica y habla español, inglés y francés. Incluso, antes de participar en Miss Universe Puerto Rico 2019, trabajó para una organización europea en Bruselas y para la Embajada de Francia en Washington D.C.



Estefanía dijo en el programa que se encontraba en Holanda cuando recibió el anuncio de que sería la nueva Miss Universe Puerto Rico y eso la hizo regresar a la isla.



“Me siento afortunada, feliz y agradecida de regresar a mi Isla con un gran propósito. Ser elegida como Miss Universe Puerto Rico 2020 en la época actual me inspira a prepararme responsablemente para lograr una representación digna de nuestro potencial como sociedad. Para mí es un compromiso y un honor que abrazo con todo mi corazón”, dijo Estefanía.



El anuncio de la nueva soberana se realizó a través del programa “Te ofrezco mi corazón” que transmite esta noche Wapa Televisión y Wapa América, que sirvió como despedida a la Miss Universe 2019, Madison Anderson Berrios.



En el programa se mostró el momento en el que la nueva reina llegó a la isla y parte del proceso de su primera sesión fotográfica de la mano del equipo de Miss Universe Puerto Rico.