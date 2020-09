Meghan Markle defiende su implicación en causas sociales

ESTADOS UNIDOS.

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, no ha dudado en aprovechar la plataforma pública que le otorga su fama y su condición de miembro de la familia real británica para implicarse activamente en un sinfín de causas sociales que, todo sea dicho, no le han llevado a posicionarse políticamente, o de forma partidista al menos, en ningún momento.



Esa no es, por otro lado, la visión que de la situación tienen ciertos comentaristas políticos o medios conservadores tanto del Reino Unido como del otro lado del Atlántico, quienes han afeado en más de una ocasión a la antigua actriz y al príncipe Harry lo que ellos consideran un tipo de activismo que chocaría con su obligación de mantenerse neutrales.



En su última aparición pública, nada menos que en una cumbre virtual sobre feminismo llamada 'Most Powerful Women', la que fuera protagonista de la serie 'Suits' ha vuelto a defender y reivindicar su implicación en todas aquellas iniciativas que estén ligadas a la defensa de valores y principios fundamentales, sobre los que debería existir un consenso generalizado, y en especial a la lucha por la igualdad de oportunidades y demás derechos civiles.



"Si de verdad se escuchara lo que tengo que decir, muchos se darían cuenta de que no estoy hablando de nada realmente controvertido. Todo aquello que se ha considerado 'incendiario' es en realidad la interpretación que algunos han hecho de mis palabras. Está claro que debemos invertir nuestro tiempo y esfuerzo en algo que sea verdadero y valioso, también necesitamos medios y fuentes informativas que nos cuenten la verdad", ha asegurado además sobre el fenómeno de las 'fake news' que, francamente, a ella le ha tocado muy de cerca.