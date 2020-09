Duques de Sussex cancelan su aparición en un evento solidario

ESTADOS UNIDOS.

Los duques de Sussex habrían recurrido a sus abogados para comunicar a la organización de los llamados 'Invictus Games', esa competición creada por el propio príncipe Harry en 2014 para apoyar a los veteranos de diversos conflictos armados, que no participarán finalmente en esa gala benéfica, cuya fecha había sido fijada para junio de 2021, que iba a congregar a otras tantas figuras públicas para promocionar la iniciativa y recaudar fondos.



Como ha revelado el Sunday Times, la pareja no habría tenido más remedio que desligarse del citado evento debido a un "conflicto de intereses" relacionado con el millonario contrato que ambos acaban de firmar para producir series y otros contenidos junto al gigante Netflix. Y es que, al parecer, los derechos de retransmisión del citado acto solidario ya habían sido otorgados al servicio de streaming de Amazon Prime.



En cualquier caso, fuentes internas de la fundación 'Invictus' no han dudado en mostrar su malestar y su "asombro" ante la frialdad con la que los duques de Sussex habrían dado a conocer la noticia, con sus representantes legales ejerciendo de intermediarios y sin ofrecer demasiados detalles sobre su repentino cambio de planes. De hecho, la nota les habría sido remitida solo unos días antes de que saliera a la luz el citado acuerdo con Netflix.



Sin embargo, un portavoz de la organización ha asegurado ahora que, más allá de la decepción sufrida por la decisión tomada por la pareja, la mencionada ceremonia ha tenido que ser finalmente cancelada debido a los riesgos que entraña la celebración de actos multitudinarios en el actual contexto de crisis sanitaria, atribuyendo por tanto la responsabilidad a la pandemia del coronavirus y no al flamante vínculo contractual entre los duques y Netflix.