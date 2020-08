Harry y Meghan: Les eliminan las cuentas de redes sociales

REINO UNIDO.

Junto con el príncipe Andrés, los duques de Sussex también forman parte de los ex de la corona. De acuerdo con esta condición, la familia real viene haciendo ciertos cambios para desterrar por completo a los infieles.

La eliminación de sus cuentas de redes sociales del sitio web de la monarquía es el nuevo y sutil movimiento solo captado por los fanáticos que publicaron la novedad a través de la cuenta de Twitter Gert's Royal.

Meghan Markle y Harry terminaron cayendo en el mismo terreno que el duque de York aunque las razones de las renuncias sean completamente diferentes. Mientras que el hermano del príncipe Carlos tuvo que alejarse de sus deberes oficiales debido a sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein, las razones de la pareja para abandonar la monarquía surgieron de una decisión propia, en busca de otro estilo de vida pública centrado en sus diversas organizaciones benéficas.



El sitio web de la familia real hoy solo ofrece acceso a las cuentas de la reina, de los duques de Cornualles y del Palacio de Kensington donde residen Kate y William con sus tres hijos.

En el caso del príncipe Andrés, todas sus redes sociales -menos la de Twitter que se encuentra sin actividad- fueron eliminadas el año pasado y hace unas semanas, un día antes de la boda de su hija Beatriz, su propia página también fue dada de baja. Los Sussex, en cambio, mantienen su perfil de Instagram aunque sin publicaciones nuevas desde fines de marzo cuando se hizo efectiva la renuncia.



Si bien la primera intención de Meghan y Harry fue la de seguir utilizando la marca Sussex Royal, la casa real no lo permitió. "Dadas las reglas específicas del gobierno del Reino Unido que rodean el uso de la palabra royal, se ha acordado que la organización sin fines de lucro no utilizará el nombre Sussex Royal ni ninguna otra versión de Royal", se lee en un comunicado de la familia real.



Tras la negativa, la pareja se inspiró en el nombre de su hijo Archie para bautizar a la fundación. La palabra arche en griego significa fuente de acción que, combinada con el término well -bueno en inglés-, parecía anunciar el objetivo de la institución: actuar para el bien. Sin embargo, el nombre no fue aceptado por Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos por considerarlo poco específico. La nueva opción que se baraja actualmente es Archeway.



Mientras la pareja intenta mantener un perfil bajo desde su mansión en Los Ángeles, espera el fin de la pandemia para lanzar sus actividades. El destierro gradual de los Sussex coincide con la publicación de un ranking que elabora la edición británica de la revista Vogue con las 25 mujeres más influyentes del Reino Unido. Meghan Markle, que el año pasado ocupaba el séptimo puesto, ha desaparecido y, paradójicamente, en su mismo lugar hoy se encuentra la reina Isabel II.