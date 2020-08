Isabel quiere que sus nietos "resuelvan sus diferencias"

REINO UNIDO.

Desde que el príncipe Harry se mudó a Los Ángeles con su esposa, Meghan Markle, aparecieron distintas versiones sobre una fuerte pelea con su hermano, el príncipe William.

Mientras avanza el supuesto conflicto entre los miembros de la realeza, la reina Isabel II parece haber sentado postura sobre la tensión que sobrevuela en torno al vínculo de sus nietos.



La monarca quiere que ambos pongan a un lado sus diferencias y arreglen su relación de una vez por todas, según múltiples fuentes le revelaron a la revista Us Weekly.

Isabel II junto a Harry.

Isabel, de 94 años "cree firmemente que esta tontería no puede ni debe continuar por más tiempo", expresó una fuente a la revista, quien agregó: "Ella quiere que los niños se sienten y resuelvan sus diferencias como adultos".



Una segunda fuente indicó que la reina esperaba que los hermanos tuvieran la oportunidad de sentarse cara a cara y discutir las cosas durante la boda de la princesa Beatriz, originalmente programada para mayo, pero la prima de William y Harry terminó casándose con Edoardo Mapelli Mozzia mediados de julio en una pequeña ceremonia debido a la pandemia de coronavirus.



Además, la reina mantendría la esperanza de que Harry, que vive en Los Ángeles junto a su esposa y su hijo, Archie, viaje antes de que termine el verano en Gran Bretaña para hablar y arreglar las cosas con William. "Ella quiere que hablen en persona", precisó la segunda fuente. "No por teléfono ni por Zoom porque no sería tan efectivo", agregó.



Si bien los hermanos mantuvieron varias conversaciones a través de Zoom en el último tiempo, todavía hay algunas cosas que deberían hablar, ya que la decisión de Harry de renunciar a sus obligaciones reales despertó tensiones en la relación con su hermano y buena parte de la familia.