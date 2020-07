La princesa Ana realiza comentario sobre Harry

REINO UNIDO.

La princesa Ana de Inglaterra, la única hija mujer de la reina Isabel II, dio una entrevista exclusiva a la revista Vanity Fairy sorprendió con un picante comentario relacionado a su sobrino, el príncipe Harry y a su esposa, Meghan Markle.



En un reportaje histórico brindado en abril, dio su opinión sobre las iniciativas de "modernización de la corona" como las que impulsan los duques de Sussex. "Ya hemos pasado por eso, por favor que no reinventen esa rueda. Hoy en día, buscan mucho más, pero ya hemos pasado por eso, ya lo hicimos", sostuvo la tía de Harry.



"No creo que esta generación joven entienda lo que se hacía en el pasado. No necesariamente miras a la generación anterior y decís: 'Oh, ¿hiciste eso?, ¿estuviste allí?'. Hoy en día dicen: 'Hagámoslo de otra manera'"; reflexionó.

La princesa Ana junto a Harry y Meghan.

Luego fue más tajante y le recordó a las nuevas camadas de "miembros de la realeza" que ella "aún sigue en la escena". Además enfatizó que, muchas veces, al intentar renovar el conjunto de tradiciones y costumbres de la corona, los resultados no son positivos.



"Algunas de estas cosas no funcionan. Tal vez debés volver a lo básico", enfatizó. La expresión en inglés "back to basics" refiere a recuperar los valores esenciales de la monarquía, una idea totalmente opuesta a la que promueven Harry y Meghan, que incluso tomaron la decisión de renunciar a la realeza en enero último y apostar por una vida independiente de la corona.

La periodista Katie Nicholl -experta en realeza de la revista- le preguntó a la princesa Ana qué era lo que más le molestaba de los cambios que algunos jóvenes quieren proponer. "No se trata solo de, ¿puedo tener una marca en la caja por hacer esto? No, se trata de servir. Viene de un ejemplo de la forma de trabajar de mis padres y de dónde vieron que debía estar su papel", respondió la hija de la reina.



A pocos días del 15 de agosto, cuando Ana cumplirá 70 años, la princesa habría afirmado que no la preocupa el posible enfado de su sobrino por sus opiniones. "Cuando le preguntaron si Harry y Meghan podrían estar un poco molestos por sus críticas implícitas, ella simplemente dijo que 'se pondría en contacto' con su sobrino si fuera necesario", afirmó días atrás Rebecca English, editora real del Daily Mail.