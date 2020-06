Aseguran que Ximena Navarrete se estaría divorciando

México.

La ex Miss Universo, Ximena Navarrete no ha colocado imágenes con Juan Carlos Valladares y se dice que algo sucedió en la contingencia. Una situación complicada es la que estaría atravesando la ex reina de belleza, quien estaría en proceso de divorcio con su esposo.



Una de las principales razones por las que se argumenta que no están juntos es porque no se tiene ninguna imagen de ellos desde el año 2019, lo que ha alimentado la polémica sobre la modelo mexicana.

Ximena Navarrete el día de su boda con Juan Carlos Valladares.

Una amiga de Ximena habría ventilado en una revista mexicana que la principal razón por la que ellos no están juntos es porque ninguno pudo superar la pérdida de su primer hijo.



Este hecho habría traído muchos problemas a la relación con Juan Carlos Valladares y a pesar de que han estado alejados de la luz pública buscando rescatar su relación, esto no habría sido posible.



La última foto en dónde aparecen juntos la tiene la modelo Ximena Navarrete y es del pasado 30 de diciembre del 2019. A partir de esa fecha no hay ningún registro.