Murió el padre de Lupita Jones, ex Miss Universo 1991

La empresaria y ex Miss Universo Lupita Jones se encuentra de luto por el fallecimiento de su padre, Rolando Jones Islas.



En su cuenta de Instagram la directora del certamen Mexicana Universal compartió varias condolencias. Desde las cuentas de Mexicana Universal en diversos estados le enviaron mensajes de apoyo, lo cual fue agradecido por Lupita.



Rolando Jones Islas fue un gran promotor y pilar de la charrería en México. En el Instagram de la Federación Mexicana de Charrería se publicó este lunes un mensaje para informar sobre el deceso de Jones Islas.



La organización indicó que el padre de Lupita tenía 87 años y la muerte ocurrió en la ciudad de Mexicali, Baja California. No se dieron a conocer las causas de la muerte.



"Externamos nuestras condolencias a su esposa Doña María Dolores Garay, a sus hijos Gabriel, Rolando, Luis, Lupita y Jorge, y a sus nietos Gabriel, Ernesto, Fernanda, Rolando y Karla, así como demás familiares y amigos, deseándoles fortaleza y pronta resignación".

Lupita Jones no ha hecho más comentarios respecto del deceso.



Su publicación más reciente fue realizada hace un par de días y ahí compartió un par de fotos y el mensaje: “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”.