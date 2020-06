Meghan Markle tiene ambiciones políticas

ESTADOS UNIDOS.

La escritora Lady Colin Campbell, quien estuvo casada con lord Colin Ivar Campbell durante 14 meses, ha escrito un libro sobre Meghan y Harry que se lanzará próximamente. Afirma que entre las ambiciones de la duquesa está la de ser presidenta de EE.UU.



Aunque es más conocida para algunos por su aparición en 2015 en el programa I'm A Celebrity ... Get Me Out Of Here, Lady Colin Campbell también es una experta real como autora de biografías de Diana y la Reina Madre, así como de un libro sobre el matrimonio de la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Y ahora ofrece su visión de la nueva generación de miembros de la realeza.



En conversación con MailOnline, Lady Colin expresa: "Sé que la duquesa de Sussex tiene ambiciones políticas y me han dicho que un día quiere postularse para presidenta. Creo que todo lo que está haciendo, dejar a la Familia Real y regresar a California, es parte de su plan y se ha llevado a Harry con ella".



La autora británica nacida en Jamaica, quien estuvo casada durante 14 meses con lord Colin Ivar Campbell, el hijo pequeño del undécimo duque de Argyll, tiene un nuevo libro que se lanzará esta semana sobre la pareja, titulado Meghan y Harry: The Real Story.

Lady Colin.

En declaraciones al Sunday Times, Lady Colin declaró que sentía que Meghan había "desperdiciado" la "oportunidad más maravillosa" al dejar a la Familia Real. Afirma que Meghan había sido objeto de habladurías en su casa, Castle Goring en Worthing, West Sussex.

Según Campbell, durante una fiesta en el jardín por el 70º cumpleaños del príncipe Carlos, supuestamente Meghan pidió irse después de que la hubieran fotografiado porque se había "aburrido": "Todos estábamos horrorizados '', dijo Lady Colin, "fue una señal de advertencia de que Meghan no iba a adaptarse tan bien como esperaba".



En otra entrevista con la cadena de televisión australiana Channel Nine la semana pasada, Lady Colin consideró a Meghan la "fuerza impulsora" detrás de la decisión de la pareja de renunciar como miembros de la realeza oficial.

"Si escuchas su entrevista de compromiso, ambos afirman que ha sido tratada muy bien, que ha sido recibida con los brazos abiertos y no pueden esperar a que se convierta en un miembro activo de la Familia Real. Todo funcionaba ... No funcionó para Meghan de la forma en que pensó que lo haría... Meghan no hizo el ajuste que debería haber hecho y podría haber hecho, y ella es la que, en mi opinión, [quien condujo la salida]".



Meghan y Harry: The Real Story saldrá el 25 de junio. Según su sinopsis, es "un relato equilibrado de los cambios en el juego, los conflictos y las ambiciones en la Familia Real de la autora del superventas Diana in Private (...) La caída en desgracia del príncipe Harry, el hermano del heredero anteriormente adulado al trono británico como consecuencia de su matrimonio con la bella y dinámica actriz de Hollywood y la estrella de Suits, Meghan Markle, es una lectura fascinante en este nuevo libro de Lady Colin Campbell".



‘Con una amplitud de conocimiento única, Lady C se adentra detrás de escena, hablando con amigos, parientes, cortesanos y colegas de ambos lados del Atlántico para revelar la historia real más inesperada desde la abdicación de Eduardo VIII. Señala los dilemas involucrados y los problemas que acechan debajo de la superficie en relación a por qué la pareja decidió renunciar como miembros de la realeza.

Analiza las implicaciones de las acciones de un joven y ambicioso duque y duquesa de Sussex, enamorados el uno del otro y con el atractivo de la fama y la fortuna, y lleva al lector a través del laberinto de contradicciones, revelando cómo la cultura californiana ha influido en el conducta de la pareja (...) Expone cómo la pareja intentó y no pudo cambiar el sistema real al adaptarlo a sus propias necesidades y ambiciones y, al fallar, cómo decidieron crear un nuevo sistema".



El libro llega poco antes de la publicación de la primera biografía autorizada de la pareja, Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, que se lanzará el 11 de agosto.