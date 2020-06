Michael Kors dice "adiós" al New York Fashion Week

ESTADOS UNIDOS.

Uno de los mejores diseñadores de moda, Michael Kors, ha confirmado que no veremos sus propuestas en la semana de la moda de Nueva York que se celebrará la semana del 14 de septiembre, sin embargo, no significó que se retira o si la compañía desaparecerá.



A través de un comunicado, el diseñador estadounidense anunció que no participará en las pasarelas de Nueva York para hacer una presentación de la colección Primavera 2021 a mediados de octubre o mediados de noviembre de su marca, además de que creé que es hora de hacer un cambio.

"Durante mucho tiempo he pensado que el calendario de la moda debe cambiar. Es emocionante para mí ver el diálogo abierto dentro de la comunidad de la moda sobre el calendario, desde Giorgio Armani hasta Dries Van Noten, Gucci y YSL hasta los principales minoristas de todo el mundo, sobre las formas en que podemos ralentizar el proceso y mejorar la forma nosotros trabajamos. Todos hemos tenido tiempo para reflexionar y analizar cosas, y creo que muchos están de acuerdo en que es hora de un nuevo enfoque para una nueva era", dice el comunicado.

El esposo de Lance LePere también mencionó que debido a todos los cambios que se han producido debido a la pandemia por el nuevo coronavirus ha decidido que a partir de ahora lanzará dos colecciones al año (primavera-verano y otoño-invierno), y eliminará la colección resort y la pre-fall.



"Creo que también es importante volver a la idea de que septiembre y marzo son meses clave para lanzar el comienzo de la venta estacional para el consumidor. Aquí es cuando llega el contenido editorial y mediático clave, cuando el clima comienza a cambiar y cuando las personas están listas para absorber nuevas colecciones y productos, que pueden usar y comprar de inmediato. Teniendo todo esto en mente, también volveremos a evaluar cuándo se lanzará la colección de otoño a la prensa y al público, muy probablemente en algún momento entre mediados de marzo y mediados de abril", comunicó Michael Kors.

Por otro lado, varios diseñadores y retailers han reclamado repensar el calendario del negocio de la moda: Giorgio Armani presentará una única colección de prêt-à-porter en septiembre, Gucci, por su parte, presentará sólo dos desfiles al año y hombre y mujer de manera conjunta.



Yves Saint Laurent que, como Gucci, es propiedad de Kering, optó no participar en la semana de la moda de París; Chanel, en cambio, se ha desmarcado de esta tendencia anunciando que mantendrá seis colecciones de moda femenina al año y LVMH, todavía no ha dado a conocer sus planes al respecto.