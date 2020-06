Isabel II participa en su primera videollamada pública

REINO UNIDO.

La reina Isabel II participó en su primera videollamada pública para conversar con cuatro cuidadoras sobre cómo han atendido a sus familiares y los retos que han encontrado en sus tareas durante los peores días de la pandemia del coronavirus.



Con motivo de la Semana de los Cuidadores en el Reino Unido, la monarca, de 94 años, compartió pantalla con las cuatro mujeres y también con su hija, la princesa Ana, de 69 años, quien preside desde 2011 la organización de cuidadores “The Curer’s Trust”.



Según publicaron este jueves las redes sociales de la familia real, la llamada se realizó el 4 de junio, cuando Isabel II se conectó desde el castillo de Windsor durante veinte minutos para conocer las vivencias de las cuidadoras y hacerles algunas preguntas.



"Interesante escuchar todos vuestros relatos e historias. Estoy muy impresionada por lo que ya habéis logrado. Estoy muy contenta de haber podido unirme a vosotros hoy”, señaló la reina, que fue la última en unirse a la llamada y la primera en abandonarla, una regla de protocolo que el Palacio de Buckingham trasladó también al encuentro virtual.



“Hablamos sobre cómo todos estamos lidiando con la situación actual con la COVID-19. Le expliqué que los cuidadores se sienten mucho más aislados en este momento”, relató Nadya Taylor, una de las participantes.



La cuidadora añadió que "muchos no tienen ordenadores portátiles o tablets y se sienten muy desconectados. Muchas de las citas (médicos, hospitales, etc.) que necesitamos se han cancelado”.



“Tener a la dos hablando cara a cara con nosotras fue simplemente surrealista. Me chocó estar sentada en mi habitación, hablando con la princesa y la reina", comentó otra de las asistentes, Alexandra Atkins, que atiende a su madre desde hace dieciséis años.



Isabel II permanece aislada desde el inicio de la pandemia en el castillo de Windsor junto a su marido, el duque de Edimburgo, quien celebró este miércoles su 99 cumpleaños.