El Senior Fashion Show 2020 de la Escuela Internacional Sampedrana

San Pedro Sula, Honduras

Una velada cargada de moda, glamur, elegancia y de pura juventud se vivió en el prestigioso y tradicional Fashion Show de los seniors 2020 de la Escuela Internacional Sampedrana (EIS).

La pasarela colegial anual más importante de San Pedro Sula se desarrolló bajo la temática Sakura Lost In Japan. En la misma se mostraron los mejores diseños de tiendas, joyerías y diseñadores de las tallas de Giselle Matamala, Michael Lardizábal y Sergio Díaz de Hot Garbage, Audrey de Bruijn, y tiendas como Rossyl Mejía, Bora Bora, Joyería Cantero, Mr. Tux, Diunsa Style, Almacén El Record, Tous, Zared Joyeros, Zebras Fashion, Espíritu Mío, Mava Boutique, Sambba y Pepe Revolution, Studio95, entre otras.

El cafetorium de la EIS se vistió de florecientes cerezos japoneses de temporada; allí cientos de estudiantes y padres de familia se congregaron para conocer las nuevas propuestas en maquillaje, joyería y prendas de vestir de las tiendas que se presentaron en la pasarela.

El hermoso montaje estuvo a cargo de Mate Canahuati y sirvió de escenario para que niños y jóvenes se abrieran paso en el desfile. Las luces complementaron el elegante ambiente.

Cada tienda y marca presentes en el Fashion Show 2020 mostraron su estilo propio.

Las propuestas fueron desde las modas urbanas y casuales hasta elegantes vestidos de noche.

Studio95 también presentó en el desfile bellos bolsos de mano para fiesta, vestidos, blusas y faldas para lucir en diferentes ocasiones y para mujeres elegantes y fuertes, que buscan destacarse o lucir bella.

Espíritu Mío, dirigida a jóvenes que buscan prendas originales. Modelos: Isabella Castro, Claudia Yacamán y Amanda Sabillón.

Francesca Heyer: Tint Label es la propuesta emergente de esta diseñadora.

En la pasarela se presentó Sammba the clothes you’ll reach for every time y Pepe Revolution - Premium and comfortable denim, propuesta de la firma de jeans. La velada fue organizada por el comité estudiantil de los seniors, presidida por Sergio Bonilla, quien en conjunto con los demás padres y maestros allegados a los bachilleres, pudo cumplir el propósito de esta pasarela, que era recaudar fondos para la culminación del TES de los graduandos 2020.

El éxito del desfile marcó en cada detalle y cada momento presenciado en el Fashion Show, siendo una experiencia inolvidable para los futuros bachilleres.

Audrey de Bruijn: Su gusto destaca por la fusión del estilo urbano con el color que predomina en sus colecciones.

Lo que Hot Garbage no tiene de convencional, lo compensa con su personalidad.