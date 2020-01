Príncipe Harry y Meghan Markle renuncian a su rol en familia real británica

Londres, Reino Unido.

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle anunciaron este miércoles que abandonarán sus funciones de primer rango como miembros de la familia real británica para pasar más tiempo en Norteamérica y "trabajar para ser financieramente independientes".

En un comunicado, ambos informaron de que han decidido "comenzar a forjar durante este año un nuevo rol" dentro de la monarquía, al tiempo que subrayan su "completo apoyo a Su Majestad la Reina", Isabel II.

"Tenemos la intención de retirarnos como miembros de primer rango de la familia real y trabajar para adquirir independencia financiera, sin dejar de apoyar plenamente a Su Majestad la Reina", explicó el histórico comunicado del Palacio de Buckingham.

"Después de muchos meses de reflexión y discusiones internas, hemos elegido iniciar una transición este año y empezar a labrarnos progresivamente un nuevo papel dentro de esta institución", añadieron.

"A partir de ahora queremos equilibrar nuestro tiempo entre el Reino Unido y Norteamérica", añadieron.

Según la joven pareja este les ayudara a la crianza de su primer hijo, Archie Harrison, nacido el pasado 06 de mayo.

"Este equilibrio geográfico nos permitirá criar a nuestro hijo con una apreciación de la tradición real en la que nació, al tiempo que brinda a nuestra familia el espacio para centrarse en el próximo capítulo. incluido el lanzamiento de nuestra nueva entidad caritativa."

Meghan y Harry concluyeron su comunicado informando que seguirán colaborando con los principales miembros de la familia real británica, tratando de apaciguar los rumores de una ruptura en la relación de estos con la pareja.

"Esperamos compartir los detalles completos de este emocionante próximo paso a su debido tiempo, mientras continuamos colaborando con Su Majestad la Reina, El Príncipe de Gales, El Duque de Cambridge y todas las partes relevantes. Hasta entonces, acepten nuestro más sincero agradecimiento por su continuo apoyo. ”- El duque y la duquesa de Sussex.

Asperezas por Meghan Markle

La polémica a rodeado a la pareja desde que esta contrajo matrimonio el pasado 19 de mayo de 2018, con los tabloides culpado a Meghan de poner la casa real de cabeza con su aptitud de diva.

Según la prensa británica la ex actriz ha sido la causante en la separación de Harry y su hermano, el príncipe William; además de señalar una presunta riña entre esta y su concuñada, Kate Middleton.

El momento que terminó de colmar el vaso fue la entrevista del los duques de Sussex el pasado septiembre durante su gira en Sudáfrica.

En conversación con el periodista Tom Bradby, Meghan reconoció al borde del llanto haberse sentido acosada por las críticas recibidas, algo de lo que sus amigos ya le avisaron antes de casarse con el príncipe.

“Me advirtieron que los tabloides británicos destruirían mi vida”, contó. “Sabía que sería duro, pero pensaba que sería justo”, dijo entonces.

Fue también durante su estancia ese viaje cuando el príncipe Harry recriminó a los tabloides, acusándolos de emprender una campaña “despiadada” de desprestigio contra su esposa en la que veía “el mismo juego que mató a mi madre”, la princesa Diana de Gales.

Como resultado de las críticas la pareja tuvo que tomarse seis semanas de descanso, tiempo en el que viajaron fuera de Reino Unido.

Harry y Meghan decidieron pasar Navidad en Canadá lejos de la familia real junto a su pequeño Archie y la madre de Meghan, Doria Ragland.

Meghan y Harry retoman sus deberes en 2020

Fue hasta el 07 de enero que los duques de Sussex volvieron al ojo público haciendo su primera aparición del año nuevo con una visita al Alto Comisionado de Canadá en Londres para “agradecer la cálida hospitalidad canadiense y el apoyo recibido durante su reciente estancia”.

Según Daily Mail, la pareja llegó directamente de una visita privada a The Hubb, el proyecto de cocina comunitaria en el oeste de Londres con el que la ex actriz estadounidense ha colaborado ​​en el libro de cocina Together.