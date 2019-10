"Fashion for the Senses" es este miércoles en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Uno de los eventos altruistas más bellos del año se celebrará este miércoles 30 de octubre de 2019 en el Centro de Convenciones del hotel Copantl en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Bac Credomatic presenta la segunda edición del "Fashion for the Senses", donde le invita Cargill, evento a beneficio de la fundación del Instituto Franciscano para la Capacitación del no Vidente (Infracnovi).

La donación tiene un valor de L500 y puede ser adquirida en mipromo.com/hn, donde tendrán un 15% de descuento al pagar con tarjeta American Express de Bac Credomatic y un 10% de descuento con las demás tarjetas de Bac Credomatic.

También puede acudir las tarjetas en los diferentes puntos de venta autorizados: Eleganza, The Beauty Shop Plaza Pedregal, Decofiesta, Escuela Santa María del Valle, Rosyl Mejía Collection, Noel, D´Roses Beauty Salon y Cafecito Gastrobar.

La empresaria e influencer Rosyl Mejía presentará su colección.

Los asistentes admirarán la propuesta de moda de los talentosos diseñadores Karla Garzaro, Kolori, Miguel Chong, Enrollarte, Galeano, Maria Steffania, Alejandra Cervantes y Rosyl Mejía.

Será una noche llena de talento gracias al apoyo de los patrocinadores: Pepsi, Zen, SPS Siglo 21, LA PRENSA, Estilo, Operadora Portuaria Centroamericana, Corporación Flores, Aldo, Municipalidad de San Pedro Sula y Miller Genuine Draft.