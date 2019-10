Las tendencias navideñas de Eleganza

San Pedro Sula, Honduras.



Eleganza realizó su coctel navideño en el cual mostró los finos y delicados ornamentos y objetos que no deben faltar en la casa en estas fiestas decembrinas.



Reconocidas damas de la alta sociedad sampedrana asistieron para conocer y adquirir las diferentes y exclusivas colecciones importadas desde Europa que la tienda ofrece: cristalería, velas, mantelería, adornos, utensilios para la cocina, lámparas y todo lo necesario para convertir en únicas estas fiestas que se viven cada fin de año.



Las damas, además, pudieron disfrutar de deliciosos bocadillos preparados para la ocasión y acompañados con exclusivas bebidas en una hermosa tarde llena de espíritu navideño, anticipándose así a la temporada más esperada por todos.



El ambiente fue propicio para que las clientas vieran las diferentes opciones que la exclusiva tienda tiene para las compras navideñas.



La anfitriona, Carolina Handal de Canahuati, se encargó de atender finamente a sus invitadas y personalmente mostró cada uno de los artículos que se encuentran en tendencia y que no pueden faltar en la decoración. Entre los artículos sobresalen sus exclusivas vajillas europeas que hacen un distinguido complemento con el ambiente navideño.



Eleganza cuenta con descuentos de pretemporada. Abre sus puertas toda la semana de 9:00 am a 6:00 pm, ofreciendo lo mejor en piezas únicas en porcelana, cristalería y muchos artículos para el hogar.