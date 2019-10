Nuevos graduados en UTH Florida

San PEDRO SULA.

La UTH Florida University celebró la graduación de su tercera promoción de licenciados y maestrantes. La ceremonia oficial se llevó a cabo previamente en la ciudad de Miami, Florida.

Las autoridades universitarias de la institución tuvieron a bien celebrar una extensión de la graduación oficial del 20 de julio para acoger a los 36 nuevos profesionales formados en Estados Unidos.

El salón Merendón del Club Árabe fue el espacio propicio para reconocer a los profesionales en las diferentes licenciaturas que ofrece la universidad: Management and International Business, Business and Marketing, y en maestrías: Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Marketing y Bachelor of Science in Human Resources Management.

Jonny Suazo, Jorge Ramos, Marvin Buendía y Jorge Cárcamo.

José Mora, Roger Valladares y Edgardo Enamorado.