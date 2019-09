Velada de talento, lienzos y pintura en el Centro Cultura Sampedrano

San Pedro Sula, Honduras.



El artista Alejandro Discua presentó su exposición Edad oscura, en la galería Las Acacias, del Centro Cultural Sampedrano.



Discua explicó que con el tema de su exposición se está refiriendo a la situación actual del país, “es tal vez exagerado, demasiado exagerado, o tal vez no. Compararse con el medievo, pero esta posible alarma me hace reflexionar sobre el momento, aunque el tema social no es el grueso de esta muestra artística, siempre doy espacio en mis obras”, afirma.



Aseguró que este es un tema difícil y sofocante, pero necesario. El grueso de la exposición es un asunto más personal, sus conflictos sobre la existencia, la soledad, el miedo, el conflicto.



Esta edad oscura es también su edad oscura y la enfrenta ante el caballete. Mencionó que no sabría definir su estilo, aunque no está tan preocupado de etiquetarse en un movimiento, pero sí siente un gran interés hacia la pintura simbolista y el surrealismo.



En su obra aboga por la figuración y la imaginación. La creación fantástica puede estar infravalorada en la plástica, pero piensa que su fuerza nunca mengua, ya que es parte de la necesidad del hombre.