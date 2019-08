Graduación UTH Florida University

Miami.

En una elegante ceremonia se realizó la graduación de la tercera promoción de UTH Florida University.

Los actos se llevaron a cabo en las instalaciones del hotel RustyPelican en la ciudad de Miami, Florida, contando con la presencia de su fundador y presidente, Roger D. Valladares; vicepresidente, Roger Enrique Valladares; director ejecutivo, Ronald Lacayo, quien reside en Miami, y el director de Maestrías, Edgardo Enamorado.

Los graduados proceden de Florida, Tennessee, Misisipi, Pensilvania, Ohio, California, New York, Carolina del Norte y países como Perú, Ecuador, Honduras y República Dominicana.

La graduación se realizó con el compromiso de las autoridades de continuar apoyando y respondiendo a las necesidades educativas de exigencia mundial, pues son parte de los que viven en cualquier parte del mundo y los que emigran a Estados Unidos.

Roger Valladares entregó los títulos a los nuevos profesionales.

Durante los actos se destacaron importantes aspectos que hacen de UTH Florida University una gran oportunidad educativa, ya que responde a las disposiciones de los hispanos deseosos de continuar su educación en EEUU en carreras servidas en español, completamente en línea, con título emitido por Estados Unidos y autorizado por la Florida Commission of Independant Education.

Roger Bonilla ofreció el mensaje de graduación.

Los nuevos profesionales se graduaron de diferentes especialidades: entre ellas, Management and International Business y Business and Marketing y Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Marketing y Bachelor of Science in Human Resources Management.

Giovanna Alemán con su título y medalla de honor.

UTH Florida University recién incorporó a su oferta académica Cybersegurity in Management, programa diseñado para desarrollar habilidades y competencias necesarias en el ámbito de la ciberseguridad.