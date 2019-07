Padre de Meghan: "Habría disfrutado estar en el bautizo"

Estados Unidos.

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, habló sobre no haber sido invitado al bautizo de su nieto Archie Harrison, en una entrevista realizada por el diario británico Daily Mail.

"Me han preguntado si me hubiera gustado ir a Gran Bretaña para ver a mi nuevo nieto siendo bautizado. Archie es mi nuevo nieto, así que, por supuesto, me hubiera gustado estar allí por la bendición, deseándole a Archie y sus padres salud y felicidad", expresó el padre de la duquesa de Sussex.

Meghan Markle y el príncipe Harry celebraron el bautizo de su primogénito en una ceremonia a puerta cerrada con unas 25 invitados, cuyos nombres no fueron revelados.

Poco después los duques compartieron en Instagram fotos de la ceremonia privada que tuvo lugar en el Castillo de Windsor el sábado.

"El duque y la duquesa de Sussex están muy felices de compartir la alegría de este día con los miembros del público que se han mostrado increíblemente comprensivos desde el nacimiento de su hijo", indica el texto.

La madre de Meghan, Doria Ragland, apareció en el retrato de la familia, además del príncipe Carlos y su esposa Camilla Parker Bowles; el príncipe William y Kate Middleton también estuvieron presentes, así como Lady Sarah McCorquodale y Lady Jane Fellowes, hermanas de la fallecida princesa Diana.

"Sus Altezas Reales se sienten afortunadas de haber disfrutado este día con la familia y los padrinos de Archie", continuó la publicación.

Anteriormente, Daily Mail había reportado que la relación de Markle y su padre y medios hermanos era inestable, por lo que no los invitó al bautizo de su hijo, Archie.